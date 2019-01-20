凯里：希盟承诺不分朝野照顾全民‧“选民应放心投国阵” “据我所知，新的马来西亚政府的原则，是不会因为某个国会选区由反对党的人胜出而受到排斥或忽略，反之会依某个地区的发展需要及人民的需求给予发展。”

凯里（右七）到访巴登威利国阵行动室给予助选人员助威打气。

（金马仑20日讯）巫统林茂区国会议员凯里呼吁金马仑选民放心把票投给国阵候选人南利莫哈末诺，因为由希盟执政的“新马来西亚政府”声称不会忽略任何一个地区人民的需要，即使在这次的补选中是由国阵候选人胜出。

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“据我所知，新的马来西亚政府的原则，是不会因为某个国会选区由反对党的人胜出而受到排斥或忽略，反之会依某个地区的发展需要及人民的需求给予发展。”

凯里强调，加上彭亨州还是由国阵政府执政，因此金马仑人民可以放心，无论是发展建设或土地问题，相信都能获得州政府的处理，以保障当地人民的利益。

凯里今日到金马仑的双溪雷原住民村与当地村民聚餐后，在新闻发布会上这么表示。

凯里今早10时抵达金马仑为国阵候选人助选，分别到访哈布（HABU）及巴登威利新村的国阵行动室巡视及拜访选民。

国阵重建双溪雷原住民村

针对有不同阵营指责从过去至今，一直由国阵胜出的金马仑缺少发展，甚至没有发展的课题，凯里反驳说，这完全是不实及没有根据的指责。

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他举例，现在他站在这里的双溪雷原住民村，共有152间全马最摩登的原住民住宅，就是当年国阵政府及州政府为金马仑人民做出的贡献。

“如果我们（国阵）不重视这里的发展，就不会派一名土生土长的原住民候选人出来竞选。我们就是希望让这名非常熟悉本地人需要与发展的候选人来协助这里的发展，以及照顾本地人民的需要。”

抨希盟讲一套做一套

询及有关希盟阵营被指滥用政府资源，尤其是政府部门的交通工具参与助选工作时，他说，事实已证明了希盟是讲一套做一套。

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他说，在这之前，希盟一直攻击国阵执政时期滥用政府资源，但在这次补选，人民可以清楚看到，希盟不也是在做着同样的事情吗？

“我对希盟讲一套做一套的行为感到遗憾，最新的例子就是使用森林局的四驱车助选，还明目张胆的在车身贴上希盟标贴，而且在这次补选中，许多部长前来助选时，不也是使用政府的交通工具及其他资源吗？”

马青总团长王晓庭（前）在竞选活动上，带领马青助选 团队与凯里（后左三）自拍。

巫伊合作属竞选策略

询及首相敦马哈迪将在1月25日前来金马仑助选，会否影响选情时，他说，这是首相的自由，也符合民主精神，并不会影响国阵的竞选策略。

“首相在补选中助选并不是先例，这次敦马亲自来，可能是希盟阵营非常看重这次的补选。”

询及巫统与伊斯兰党在这次补选中合作的问题，他说，这不是问题，因为两党是合作，属于竞选策略，而不是结盟，因此对于国阵并没有冲突。

三权分立下应避嫌

另外，询及针对首席大法官丹斯里里察马拉尊、总检察长汤米汤姆斯及首相署部长刘伟强一起跳舞的视频流传，结果引起热议的课题，他说，事实上一起跳舞没有问题，属于正常的社交，但在三权分立体制下，分别负责司法、行政与立法的最高官员同台跳舞，则会引起猜测与嫌疑了。

“这不是道德问题，但因职位及身份的问题，应该避嫌的。”