纳吉化身补选“监察员”‧指希盟疑滥用森林局四驱车 化身为金马仑国席补选“监察员”的前首相拿督斯里纳吉，今早再度于脸书贴文调侃希望联盟政府，图文并茂剑指希盟疑是滥用政府部门的交通工具助选，并且不改其“搞笑”作风声称“也想试驾一下”！

纳吉再度於脸书贴文调侃希盟政府，指希盟疑是滥用政府部门的交通工具助选。（图取自纳吉脸书）

（金马仑20日讯）化身为金马仑国席补选“监察员”的前首相拿督斯里纳吉，今早再度于脸书贴文调侃希望联盟政府，图文并茂剑指希盟疑是滥用政府部门的交通工具助选，并且不改其“搞笑”作风声称“也想试驾一下”！

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纳吉是于今早11时许，在脸书粉丝专页贴文，并且附上一张疑是劳勿森林局的四驱车被挂放希盟旗帜的照片，质疑照片中的交通工具是否属于县属森林局，同时也打趣反问“这款车的型号是甚么？看起来还不错。”

纳吉除了抛出问题指“驾驶4X4四驱车是感觉不一样吗？”外，也搬出1954年选举犯罪法令，于照片下方以大红圈圈起，在第8（2）条文阐明，任何属于政府部门的交通工具或通讯工具，都不可以用作助选用途的字眼。

纳吉也概括1954年选举犯罪法令第8（1）条文，此条文阐明公共建筑物或其他基施如水电源，在没有获得相关建筑物负责单位的书面批准下，也一律禁止用于竞选集会的用途。

纳吉的贴子于短短40分钟内，获得超过1万人点赞，留言则多达逾1300则，而转载分享此帖子的网民也近500人。