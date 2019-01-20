大宝森前夕人潮拥挤‧信徒遊客涌往黑风洞

大宝森节前夕信徒开始涌到黑风洞祈福，人潮增加一倍，七彩阶梯以新面貌吸引国内外游客到来，虔诚信徒在艳阳高照下扛着卡瓦迪攀梯至顶。

大宝森节前夕信徒开始涌到黑风洞祈福，人潮增加一倍，七彩阶梯以新面貌吸引国内外游客到来，虔诚信徒在艳阳高照下扛着卡瓦迪攀梯至顶。

尽管未到节日正日，但不少信徒决定提早到黑风洞请願、祈福。（圖：星洲日報）

（雪兰莪‧士拉央20日讯）大宝森节前夕信徒开始涌到黑风洞祈福，人潮增加一倍，七彩阶梯以新面貌吸引国内外游客到来，虔诚信徒在艳阳高照下扛着卡瓦迪攀梯至顶。

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大宝森节是兴都教徒最重要的节日，该处每年吸引不少外国游客慕名而来，感受热闹气氛。

今年大宝森节更特别的是黑风洞272阶梯粉刷后呈新面貌，已经成为游客打卡的胜地，吸引上百万游客前来一游。周未碰到假日，国民享有连续3天假期，大宝森前夕便有成千上万的兴都教徒到庙宇膜拜、还愿及祈福。

管理层：每月50万人次到访

黑风洞斯里马哈马利亚曼兴都庙管理层秘书瑟都帕迪受访时指出，崭新的黑风洞阶梯确实已成为卖点，自去年8月31日粉刷后，游客人数逐月倍增。

“原本预期吸引35万至40万人次游客，如今的反应超乎我们想像，平均每月到访的游客有50万人次。”

他预估今年大宝森节将有160万名信徒和游客到黑风洞，管理层已安排1500名义警站岗，以应付突发事故和紧急支援。同时，在鹅唛警方的协助下开放两大道路旁作为停车位。

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促保护环境 维持秩序

他补充，每当大宝森节期间，黑风洞制造超过120吨的垃圾，因此他促请到访者保护环境市容，在攀顶膜拜时也要耐心排队和维持秩序。

“希望信徒和游客可以遵守规矩，爱护这个历史古迹的环境。此外，平均每个时间点会有50万信徒还愿，然而山洞位置有限，希望信徒膜拜时耐心等候勿争先恐后。”

另外，瑟都帕迪说，每逢大宝森节会出动银色战车，载著穆鲁干王（Lord Muruga）的神像游行14公里，从茨厂街至黑风洞。

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当日的信徒于晚上10时起在茨厂街附近的马哈马里安曼兴都庙排队等待出游，并预计今午4时到达。

他也说，由于连续3天连假，促请民众提早准备还愿，以免在大宝森节当日碰上拥挤人潮。

兴都教塞斯里达仁（29岁）受访时说，他和亲朋好友共19人从柔佛新山前来黑风洞参加盛典，惟人潮众多，决定分批膜拜。

他每年会定期前来膜拜，扛起带有神像的卡瓦迪（kavadi）游行已有6年之久，他受访时略显疲态仍耐心解答记者的问题。

卡瓦迪（Kavadi）是大宝森节游行时，还愿者扛在身上的钢制弓形枷锁。兴都教徒扛着卡瓦迪游行，是表示对战神姆鲁甘的尊敬，也有赎罪还愿之意。

他说，作为还愿者早在48天前开始茹素，并斋戒长达24小时净身以洗涤身心，全心奉献向神明还愿。

游客：粉刷后阶梯更美观

日本游客贵彦（69岁）受访说，曾在20年前到该处旅游，与之前相比，粉刷后的阶梯更美观，尽管人潮拥挤，但他还是入乡随俗攀登阶梯与信徒们进行膜拜。

印尼游客优尼（50岁）受访表示，尽管印尼如峇厘岛也有兴都庙宇，但在印尼未见识过如此壮观的场面，且多元文化的融合使她获益良多。