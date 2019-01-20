要稳住华裔选票‧希盟呼唤游子回乡 希盟竞选总指挥黄家和甚至以“选情告急”召唤华裔游子回乡投票。

希盟要赢得金马仑补选，游子票是造王者？

（金马仑20日讯）希盟众领袖及候选人在金马仑补选助选拉票时，无不呼吁在外的华裔游子务必回乡投票。

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希盟竞选总指挥黄家和甚至以“选情告急”召唤华裔游子回乡投票。

他以原住民倾向支持当联邦政府的一方，因此这次希盟能够收获更多原住民票说法，让大选时大力支持希盟的华裔选民看到希盟这次将有更大的胜面，但同时强调，希盟胜利前提是须稳住华裔选票。

到底游子票对金马仑补选结果有着甚么程度的影响力，以致牵动希盟的神经线？

李存孝：43%选民为年轻人

社青团长李存孝说，根据金马仑国会选区最新的选民结构，21至30岁的合格选民在3万2008总选民人数占了18.8%，而31至40岁的选民则有24.4%，也就是21至40岁年轻人，占总选民人数43.2%。

“这43.2%的年轻人，其中约60%来自丹那拉打、巴登威利、冷力及碧兰璋，希盟在这4地投票站赢得非常漂亮，当中40%即约3318票则是在外工作、念书等游子。”

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然而，若加上在这个年龄层以外的游子，游子票可不只上面的数字。

伊斯兰党候选人在509大选获得3587票，该党这次补选没上阵，反而在国阵马来和原住民票仓日莱州选区积极为巫统候选人拉票，希盟要说服这些选民转投希盟挑战很大，毕竟在大选时，伊党与和希盟本就是死对头，反而这些票更倾向流去巫统。

希盟和国阵在金马仑国席辖下丹那拉打州席和日莱州席的优势壁垒分明，前者是个人口以华人为主的州席，后者是绝大部份人口是马来人与原住民。

509大选，希盟在丹那拉打选区属下丹那拉打、巴登威利、冷力及碧兰璋4地投票站赢得漂亮，却输在彭亨州务大臣坐阵的日莱州席，最终以597票败选。

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巫统或增3000多票

尽管希盟这次火力全开，到日莱抢马来及尤其是原住民票，但成效如何有待观察，而联邦政府在一些课题上传出华社不满的声音，华人票恐会出现跑票，虽说这次巫统拿了国大党的传统议席而势必导致巫统流失更多印裔票，然而巫统却很可能增加3000多票，希盟得想方设法抵销之。

509大选，希盟赢得了95%华裔选民的支持，希盟想要在金马仑推高华裔选票难度高，就是华人不想投原住民，希盟也不想失去游子票，以防3000多票的缺口进一步扩大，因此可以了解希盟众领袖对支持希盟的游子票的渴求。

不管怎样，上面是根据台面看到的情况所作推测，选战打的也包括心理战，谁知道，希盟对游子释出的SOS讯息或不像表面般那么迫切，也或许，希盟最终能否赢得金马仑补选，关键真的就在游子票。