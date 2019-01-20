雪警展开“污点行动”·突击2非法夜店捕21人
2019-01-20 18:42
雪警展开“污点行动”·突击2非法夜店捕21人
雪州反风化、肃赌及私会党取缔组（D7）昨晚突击取缔蒲种2间非法娱乐场所，逮捕了1名华裔看场以及20名外籍人士。
（八打灵再也20日讯）雪州反风化、肃赌及私会党取缔组（D7）昨晚突击取缔蒲种2间非法娱乐场所，逮捕了1名华裔看场以及20名外籍人士。
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20名外籍人士中包括了3名男女员工以及17名按摩女郎。
雪州警方反风化、肃赌及私会党取缔组是于昨晚10时40分，出动3名警官以及多名警员突击蒲种公主城的2间店屋单位展开“污点行动”（Ops Noda）。
警方在行动中逮捕了1名华裔男看场、3名缅甸籍男女员工以及17名越南籍按摩女郎；警方援引1959/1963年移民局法令第55B、39b（滥用准证）以及6（1）（c）（非法逗留）条文展开调查。
与此同时，警方起获1个电脑硬盘、2支麦克风、1个扩音器、13瓶酒、5张现金账单及现金3550令吉。
警方已将21名落网者以及起获的物品带返沙登警局调查。
文章来源：星洲日报·2019.01.20
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