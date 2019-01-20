喝醉酒刺伤同乡·缅劳复刺死尼籍保安 一名缅甸籍外劳疑喝醉酒刺伤一名同乡，公寓尼泊尔籍保安员受召赶来处理，却被他刺死，他闯祸后已逃逸无踪。

廖财华指公寓底层的这架电梯是命案现场。（图：余深恩提供）

（吉隆坡20日讯）一名缅甸籍外劳疑喝醉酒刺伤一名同乡，公寓尼泊尔籍保安员受召赶来处理，却被他刺死，他闯祸后已逃逸无踪。

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这起命案于今晨12时许，发生在甲洞工业区（K I P）白沙罗苏丽雅公寓B座底层。

从事广告牌行业的公寓住户廖财华（36岁）说，据他向其他居民了解，事发前公寓18楼某单位传来吵杂声，因此居民向公寓保安人员投诉，2名保安人员受召前往该单位了解情况。

电梯内被捅一刀

他说，据知当时单位内有6至7名缅甸籍外劳在喝酒，其中一人疑被同乡刺伤，所以一名保安员留下处理事件，死者则带着涉嫌伤人的外劳乘电梯到楼下，不料死者疑在电梯里遭对方捅了一刀，最终不支倒在电梯外断气。

“我是过后听闻公寓底层电梯外有一名保安人员倒在血泊中，所以立即下楼查看并拨电警方和消防及拯救局求助。一名巫裔目击者告诉我，当时电梯门一开，他就看见一名外劳持刀刺死该名保安人员，然后逃之夭夭。”

他表示，他在该公寓居住达12年，不时看见许多外劳出入，并指死者生前为人友善。

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据知死者已来马10年，遗下3名孩子，在该公寓任职保安员5年。

鹅唛警区主任三苏助理总监表示，警方目前正在展开调查。