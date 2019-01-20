越堤采购团纷取消·狮城人转国内办年货 新马关系前景不明朗，邻里联络所纷在新加坡工业区组织年货采购团，商家表示随着佳节将近，生意大好，有业者一天接待120辆巴士。

（新加坡20日讯）新马关系前景不明朗，邻里联络所纷在新加坡工业区组织年货采购团，商家表示随着佳节将近，生意大好，有业者一天接待120辆巴士。

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《新明日报》报道，不少社区组织的大马新年年货采购团行程纷纷临时被取消，转战新加坡货仓年货市场采购行程。

农历年将至，不少新加坡人正为来临的新年做准备，狮城年货买气增10至20%，货仓年货特卖会也比往年热闹。

苏镇松：每日迎120辆巴士

福成集团有限公司高级行销员苏镇松（69岁）向《新明日报》透露，与往年比较，今年的购物人潮增加至少10至20%左右，相信部份是受到日前大马采购团被取消的影响。

他透露，这10年来，每年公司都会举办货仓年货特卖会，主要是以较为优惠的价格回馈顾客，每日至少迎来120辆巴士约四五千人，大部份由全岛各区联络所组织。

他说，目前已有上百家联络所与公司协调，组织年货采购团，预计购买人潮将持续至农历新年。

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据他了解，一般到大马的采购团报名费比在新加坡的来得稍贵，主要是因为路途较远加上耗时，因此新加坡人留在狮城买年货的情况也越来越多。

“近年来，我们也发现不少大马顾客反而会驱车来新加坡购买高品质的年货商品。”

陈女士（66岁，退休人士）去年曾越堤到大马购买年货，每次出团都有至少10至20多辆巴士一同出发。

“最近两国关系紧张，我宁可选择在新加坡消费，况且大马年货价格近来与新加坡大同小异，没有太便宜。”