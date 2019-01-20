王晓庭不满没收集意见‧“孟沙南城易名一意孤行” 针对吉隆坡的孟沙南城（Bangsar South）换回原本所使用的甘榜格灵芝（Kampung Kerinchi）一事，马华联邦直辖区联委会主席兼马青总团长王晓庭质疑到底有多少人接受这项决定，以及随著孟沙南城后，吉隆坡有多少地区、路名会被希盟议员说换就换？

（吉隆坡20日讯）针对吉隆坡的孟沙南城（Bangsar South）换回原本所使用的甘榜格灵芝（Kampung Kerinchi）一事，马华联邦直辖区联委会主席兼马青总团长王晓庭质疑到底有多少人接受这项决定，以及随著孟沙南城后，吉隆坡有多少地区、路名会被希盟议员说换就换？

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她在文告中说，孟沙南城的名称已使用了至少7年，而且是由开始便如此使用，当局不应该说换就换，就只为满足当地国会议员一人的意愿。

“理论上替一个地区更名并不是坏事，但是需要依据事情的重要性来按部就班，逐步落实；而不是今天想到明天就做，甚至没有先向地方上的居民、住户和业者收集意见，就一意孤行。”

指易名影响深远

她说，将孟沙南城换为甘榜格灵芝所带来的影响是深远的，因为该区如今已是许多外国企业入驻的商业区，包括阿里巴巴集团在大马的办事处也是设在这里，因此说换就换更换地址，谈何容易。

“重点是原本的甘榜格灵芝在孟沙南城落成时并没有受到影响，孟沙南城如今算是一个全新的商业区，许多国际企业和酒店等都已入驻。”

她批评希盟在执政中央后不务正业，大事对事好事不做，却只懂为讨好一小撮支持者就不惜劳财伤民、劳师动众。

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她说，希盟政府执政到今天已逾8个月，政绩一塌糊涂，吉隆坡的旅游业不见起色，反出现倒退；有人还建议吉隆坡夜店凌晨1时打烊，根本是不合理的。