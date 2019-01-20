鸡饭店不见逾20鸡被误传‧2印裔偷鸡非抢鸡 印度人抢鸡？实情为供应商将肉鸡放在鸡饭店后巷，被2名不明人士顺手牵羊，偷走了20只肉鸡。

供应商平日将肉鸡放在后门外的这一水槽上，被不明人士顺手牵羊偷走。（图：星洲日报）

（居銮20日讯）印度人抢鸡？实情为供应商将肉鸡放在鸡饭店后巷，被2名不明人士顺手牵羊，偷走了20只肉鸡。

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一名居銮市民昨日上载新居銮起骨鸡饭店的照片，并指该店在昨日清晨5时被2名印度人抢走了20多只肉鸡，引起广泛的转发。

星洲日报向店主林先生了解，事实是放置在后巷的20只肉鸡不见了，而邻居曾看见2名男子乘坐摩哆车拿着重物离开。

他说，供应商平日在凌晨4时许就会把肉鸡放在店后门外的水槽上，待他5时左右开店时再把肉鸡拿进店内，但他昨日早上5时10分左右开店时，却发现20只肉鸡已经不翼而飞。

林先生指出，因为鸡失窃，他昨日一时也无法找到这么多货源，只好休业一天，损失惨重。

隔壁老板：见2男提重物离开

鸡饭店隔壁的茶餐室老板受访时指出，他并未清楚看到对方是什么人，只看见2名戴着头盔的男子提着重物，驾驶一辆颇新的摩哆车离开，而他也无法断定对方是什么种族。

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发帖的李先生则坚称，消息指昨日在大洋园一带有印度人兜售肉鸡，且任人开价，因此他认为这或与“偷鸡事件”有一定的关联。