老虎被撞死是旧闻·公众勿再转发 网传有一头老虎，日前在马六甲AMJ大道靠近旺梨（Umbai）一带被撞死？照片是真的，但时间和地点却完全是两回事，证实是一则炒作旧闻的假新闻，因此请大家不要再转发了！

有关老虎在马六甲AMJ大道被撞死的消息，其实是炒作2016年2月发生在东海岸大道的旧闻。

（八打灵再也20日讯）网传有一头老虎，日前在马六甲AMJ大道靠近旺梨（Umbai）一带被撞死？照片是真的，但时间和地点却完全是两回事，证实是一则炒作旧闻的假新闻，因此请大家不要再转发了！

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社交媒体及手机通信程式WhatsApp最近流传一张图片信息，显示3名男子站在一头相信是遭汽车撞毙后卧倒在高速大道旁的老虎前，并表示“这是昨晚发生的事，在AMJ大道靠近旺梨一带”。

然而根据本报记者利用谷歌（Google）“反向搜图”（reverse image search）功能查证后，即发现有关说法只是一则炒作旧闻的假新闻。

实际上，有关照片确实是真的，但却已是在2016年2月6日凌晨1时的旧闻，而且更重要的是，事发地点也不是在马六甲AMJ大道靠近旺梨一带，而是发生在登嘉楼第二东海岸大道。

根据本报当时报道，登州公共秩序及交通组主任卡玛鲁丁莫哈末警监证实，有关老虎是在第二东海岸大道第321.2公里处试图越过大道时，不幸遭一辆从吉隆坡前往瓜登的休旅车撞倒，当场受重伤而毙命。

不幸中的大幸，则是休旅车司机及3名乘客安然无恙。

无论如何，有关“老虎最近在AMJ大道靠近旺梨一带被撞死”的消息，已经证实为是炒作旧闻的假新闻，不要再传了！