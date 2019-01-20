泛马巴士公会：内阁亮绿灯‧长巴新春票价涨10% 泛马巴士业者公会（PMBOA）主席拿督莫哈末哈司法阿里说，内阁已批准长途巴士业者在农历新年前及期间，调高10%的巴士票价。

（图：互联网）

（八打灵再也20日讯）泛马巴士业者公会（PMBOA）主席拿督莫哈末哈司法阿里说，内阁已批准长途巴士业者在农历新年前及期间，调高10%的巴士票价。

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他受询时说，该会上周接获陆路公共交通机构（APAD）的通知，表示内阁已同意让业者在2月1日（农历十二月廿七日）至2月10日（大年初六）期间，调高巴士票价。

承担公司额外开销

“这是为了要承担巴士公司所花费的额外开销。我们必须支付在假日返回工作岗位的员工双倍或三倍的薪水，这些员工包括巴士司机、售票员、查票员及柜台服务人员等，以确保所有程序顺利进行。”

哈司法阿里指出，许多普通班次的巴士票已全数售出，但业者将依据乘客要求增加班次，以确保游子都能回乡欢庆佳节。

“我们将依据陆路公共交通机构批准的时间表增加班次，例如我们有早上10时的班次，若有乘客要求，我们将在同一时间增加班次。”

他说，民众可透过巴士公司或授权网站购票，也可亲自前往巴士站内的授权柜台购票，以免误购黄牛票。

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提早半小时抵巴士站等候

他表示，乘客们可能因不熟悉巴士站或因人潮太多耽搁而赶不上巴士，因此他促请巴士乘客至少提早半小时抵达巴士站等候。

“佳节期间的乘客流量高，乘客需保持警惕，确保自己的行李有明显的身份标签或记号，以免行李被其他乘客误拿。”

可助揪危险或超速驾驶

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他也要求民众及乘客成为交通执法单位的耳目，若发现巴士司机危险或超速驾驶，可直接向陆路交通局（JPJ）及陆路公共交通机构投报。

3航空公司增96国内班次

另一方面，大马航空委员会（MAVCOM）首席营运员阿兹米尔日前表示，国内3家航空公司即亚航、马航及马印航空已答允从1月30日至2月12日期间，增加共96趟往返国内各地点的航班班次。

马航企业通讯部资深主管诺莎菲扎14日电邮回应本报时说，马航在2月1日及10日期间，增加吉隆坡往返古晋、山打根、诗巫、美里及亚庇的班次，也使用载客量大的客机应付在佳节期间往返东西马的需求。

“马航近期也推出新年优惠折扣，让乘客可以在飞往特定地点时享有30%折扣。”