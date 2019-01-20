子母牌巧克力奶腐坏变质·公司澄清：纯属个案 “消费者在社交媒体上载视频投诉著名子母牌巧克力奶（Dutch Lady）腐坏变质？”该公司发言人澄清：纯属个案。

（八打灵再也20日讯）“消费者在社交媒体上载视频投诉著名子母牌巧克力奶（Dutch Lady）腐坏变质？”该公司发言人澄清：纯属个案。

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社交媒体WhatsApp近日流传一则视频显示，一名男子声称在超市购买标注有效期至今年7月的子母牌巧克力奶（DutchLady Pure farm Chocolate Flavoured Milk）1公升盒装，返家打开盒装发现内附不是巧克力奶，而是已经凝结并发臭的“块状液体”。

在该视频中，男子先是向镜头展示他手中拿着的巧克力奶盒装的有效日期，并声称他是在两个月前在超市购买，之后他就把巧克力奶倒入空碗内。没想到，倒出来的并不是什么香醇浓稠巧克力，而是稀稀奶水和一团团的块状液体，异味说明巧克力奶在保质期内已经变质。

在视频中，倒出来的并不是什么香醇浓稠巧克力，而是稀稀奶水和一团团粘稠块状物，令人大倒胃口。

该名男子更以严厉的口吻强调：“这是子母牌巧克力奶，有效期至7月，请注意。”

根据英文《新海峡时报》报道，大马子母牌公司市场总监（消费者乳制品）兰吉指出，该公司已经针对消费者的投诉，在所有1公升盒装巧克力奶样品上进行测试，发现产品并没有问题。

她说，该公司已经联系该名消费者，并根据该项受影响的巧克力产品，再对同一批代码的牛奶进行测试，而测试结果显示并没有任何质量偏差。

进一步调查确定原因

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“目前为止，我们认为这属于个别案例，我们正在进一步调查，以确定事件原因。”

她说，该公司严正看待子母牌奶标准的品质，并向公众保证，客户的健康和福祉始终是子母牌的首要任务。

“请放心，我们将会继续在整个制造和供应链中采用最严格的质量和安全控制措施，让产品能够保持在最高质量和卫生水平。”