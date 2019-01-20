黄锋：让车商有现金周转‧摩哆厂商应接受银行担保 马来西亚摩托车商总会会长黄锋促请摩哆车厂商接受银行担保，让摩哆车商有充足的现金来周转。

钟明石（左一）及林国华（右二）在郑东福（右一）陪同下，颁赠水果礼篮给黄益豪（左二起）和黄锋。（图：星洲日报）

（柔佛‧麻坡20日讯）马来西亚摩托车商总会会长黄锋促请摩哆车厂商接受银行担保，让摩哆车商有充足的现金来周转。

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他说，厂商供应摩哆车给车商，向车商预先收取扺押金，是无可厚非的事，也是一般的商业做法；如果规定摩哆车商只能以现金抵押，不接受银行担保，这对车商来说有欠公平。

他说，一旦有关厂商出现财务困难或倒闭，车商将无法取回抵押的现金，即使通过法律途径索偿，也是机会渺茫，车商将因此蒙受巨大损失。

黄锋于昨晚在麻属摩托车商公会庆祝成立15周年纪念联欢晚宴上致词。

他认为，银行担保具有足够的可靠性与有效性，对厂商与车商来说，是更加公平及合理的做法。

“去年便有一家厂商因为财务出现问题而停产，导致缴付现金抵押的车商蒙受约1500万令吉的损失。”

限制摩哆用左车道只宜大道

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黄锋也表示，厂商可根据供应给车商的车辆数量和价值，要求车商增加银行担保款额。

提及道路安全局（JKJR）考虑限制摩哆车在公路上，必须使用左边车道行驶的问题，黄锋称，这项措施在高速公路、联邦大道及州际公路实行，比较妥当。

他认为，对乡村公路及城市繁忙经常堵车的公路来说，或许没有限制的必要。

出席晚宴者包括主席钟明石、文打烟州议员黄益豪、麻坡中华总商会会长拿督谢华隆、会务顾问林国华及筹委会主席郑东福。