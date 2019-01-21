更名课题无法达到共识·庇福州公会大退出沙闽福州联合会 （亚庇20日讯）亚庇福州公会今日在会员大会上通过，退出沙巴及纳闽福州联合会。

亚庇福州公会主席黄海明（左二）、前主席林惠新（右）及理事在大会结束后合影。

（亚庇20日讯）亚庇福州公会今日在会员大会上通过，退出沙巴及纳闽福州联合会。

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该会退出沙闽福州联合会的原因，是基于该会和沙闽福州联合会多次针对“亚庇福州十邑同乡会”的名称进行交涉，但始终无法达成共识，因此该会执行委员会议决退出沙闽福州联合会，并在今日会员大会上寻求通过。

在大会提案中，亚庇福州公会不满亚庇福州十邑同乡会不愿遵守社团注册局更改国文及英文译名的命令，导致在亚庇区内出现名称几乎相同的福州社团。

由于亚庇福州十邑同乡会不愿更换名字的强硬态度，加上亚庇福州公会多次向沙闽福州联合会表达意愿，但始终无果，因此在执委会第6次会议上议决退出沙闽福州联合会。

社团注册局在去年4月2日致函亚庇福州十邑同乡会，要求该会必须遵守1966年社团注册法令，使用中文翻译至英文或国文相符的译名，也就是“Persatuan Persahabatan FuZhou Kota Kinabalu / FuZhou Fellowship Association Kota Kinabalu Sabah”。

出席今日会员大会者有该会主席拿督黄海明及前任主席拿督林惠新等。

亚庇福州十邑同乡会是由以前问鼎亚庇福州公会主席的郑友惠担任会长，但他在数年前亚庇福州公会的选举中，败给林系友。

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他在败选后淡出亚庇福州公会，并与当时的团队成立亚庇福州十邑同乡会。

沙闽福州联合会是由拿督黄勤如担任会长，亚庇福州十邑同乡会及亚庇福州公会为其中属会。

亚庇福州公会理事会成员及会员在会员大会开始前，为已故永久名誉顾问江和瑜默哀1分钟。

会员入会2年 才能竞选执委

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亚庇福州公会今日召开会员大会，除了通过退出沙巴及纳闽福州联合会之外，也通过强制规定新会员必须入会2年，才具有被提名为执行委员会候选人的资格。

案由是该会希望新会员能够履行会员义务，包括参与活动及出席大会等，在清楚了解整个执委会的责任及各小组运作后，才具有竞选资格。

另一个提案则是执行委员会在公会章程第八章（1）之下，可冻结欠3年年捐会员的资格，而这些被冻结资格的会员，必须在缴清欠款后，再履行2年会员的义务，才有资格被提名为执委会的候选人。

案由是希望会员能够按时缴付年捐，避免因为欠还年捐而失去会员资格。

以上提案都获得大会一致通过。出席大会者包括该会主席拿督黄海明及秘书陈政新等。

大会在会员人数足够的情况下合法召开。该会全体理事及会员也在大会开始前肃立，为已故永久名誉顾问拿汀江和瑜默哀1分钟。

