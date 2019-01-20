林福山：呈现古早味促进经济‧餐饮业应聘乐龄人掌厨 马来西亚福建社团联合会总会长丹斯里林福山呼吁政府鼓励本地餐饮业，聘用本地厨师及乐龄人士掌厨，除了能呈现食物的古早味之外，也可促进经济。

林福山（前排右三）参与峇株巴辖华团农历新年庆典游行。前排右二是大会主席白福春，左二起是峇株巴辖林氏宗祠主席林建柱、国会下议院副议长拿督莫哈末拉昔、广东会馆会长廖观鸿及柔州议会副议长颜碧贞。（图：星洲日报）

（峇株巴辖20日讯）马来西亚福建社团联合会总会长丹斯里林福山呼吁政府鼓励本地餐饮业，聘用本地厨师及乐龄人士掌厨，除了能呈现食物的古早味之外，也可促进经济。

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林福山也是林木生集团董事经理；他昨晚为峇株巴辖华团联合会主催，峇株巴辖中华公会主导，峇县各乡团联办的“喜迎己亥庆新春”第19届峇株华团农历新年庆典主持开幕时致词。

他说，餐饮业聘用乐龄人士，除了可以增加就业机会，对经济确实有些帮助，因为外劳会将工资扣除一小部份的基本生活费用后，就汇回自己的国家。

“若聘用乐龄人士，他们可能把大部份的薪金用来消费，例如购买房子和车子，就会促进社会资金流动及银行借贷体系，更重要的是帮助许多乐龄人士。”

他指出，在2014年，时任副首相慕尤丁也曾宣布，考虑禁止快餐业聘用外劳。

吁推行助乐龄人就业计划

他呼吁政府研究并推行一套协助乐龄人士就业的计划，鼓励商家聘用本地员工和乐龄人士，并让聘用乐龄人士的商家扣税。

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此外，他认为，年长人士也是各界必须关注的团体，因为我国年长人士的福利制度很不完善，因此许多年长人士晚年时都面对生活负担。

他呼吁政府研究并拟定新的“年长人士福利制度”，让这些曾经为国家发展建设付出的国民，享有安乐的晚年。