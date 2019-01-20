槟大桥恐怖车祸·休旅车被车撞落海 今日凌晨在槟城大桥发生恐怖车祸，印裔青年驾驶的汽车突然失控撞上休旅车，原本休旅车被撞至桥墩旁，但相信因印青的汽车在路上打转后再撞击一次，导致休旅车被撞翻落海，车上人数不明，凶多吉少。

搜救队出动快艇在海上搜寻。（图：星洲日报）

（槟城20日讯）今日凌晨在槟城大桥发生恐怖车祸，印裔青年驾驶的汽车突然失控撞上休旅车，原本休旅车被撞至桥墩旁，但相信因印青的汽车在路上打转后再撞击一次，导致休旅车被撞翻落海，车上人数不明，凶多吉少。

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这起车祸于今日凌晨2时55分在槟大桥朝北海方向4公里路段发生，肇祸的20多岁印青仅皮外伤，已被送院治疗。

休旅车车上人数不明

至于撞翻落海的休旅车，车上人数不明，凶多吉少。

车祸的过程被另一辆汽车的行车记录器拍下，并由车主发布在社交媒体上，惊悚画面引起热议。

黑色汽车出现时，车速很快且已失控，右边车道为之后被撞且坠海的白色休旅车。

黑色车辆失控撞上休旅车的左后部。

肇祸车车速快且失控

从视频可见，印青的黑色汽车出现时，车速很快且失控，从左边车道拐至右边车道，撞击白色休旅车的左后部，休旅车也失控拐至左边桥墩，再被去势未止的黑色汽车撞击，并翻撞入海里。

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一名骑士随后即停下，探头往海上看。

消拯员和水警在事发后出动快艇在海上搜寻，但至截稿时未有任何发现。

槟消拯局发言人说，搜救队在案发地点半径50尺的海域搜寻，但因水流湍急，导致搜寻行动有难度。