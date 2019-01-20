刘世官：加重成本抑制创意‧商用车贴广告条例繁琐

曾笳恩（左起）、刘世官、钟少云、何健汶及廖彩彤等嘉宾一起捞鱼生，预先庆祝春节。（图：星洲日报）

（柔佛‧新山20日讯）马来西亚广告制作商联合总会总会长刘世官指出，商用车张贴广告新政策存在模糊地带，执照申请手续诸多繁琐程序，不仅加重成本而冲击广告牌业界的发展，也使创意受到限制。

广告

他说，除此之外，在经济放缓的当儿，新政府征收销售及服务税（SST），加上最低薪金制，以致成本随之提高10%，更加重同业的负担与压力。

刘世官昨晚出席柔佛州广告标识公会欢庆“2019年新春晚宴暨筹募活动基金”

宴会，接受媒体询问时发表上述谈话。

他表示，商用广告条例限制过多，促使人才外流，以柔佛州为例，不少广告牌业者就前往彼岸新加坡就业。

对于同业面对的挑战，以及商用车广告牌张贴新政策带来的困扰，刘世官说，总会将与陆路交通局和交通部交流及提呈备忘录，同时向总商会反映情况，希望解决问题，加强业界竞争力。

较早前，刘世官致词指出，广告事业与城市经济活动发展息息相关，商业活动的兴盛将带动广告业的成长，创造一个城市繁华的表征。

广告

“香港的广告业创意发展，凸显这个城市的独特魅力。因此，广告业者不该受到束缚，要勇于创新。”

“现今的广告行业运作多数以高科技和机械化完成，面对市场开放，外来企业不断涌入成为竞争对手，所以我们必须转型，走向现代化，时刻更新自我，才能跟上潮流需求和迎合市场要求。”

本订于今年1月1日落实商用车张贴广告须获得陆路交通局汽车工程组批准才可验车的新政策，暂缓到4月1日才执行。

有关的张贴广告条件是以国文为主，若增设其他语言，则国文字体必须相对更明显；必须与申请公司的广告相关，若无关则需出示合约副本；禁止含有不雅、色情、粗俗、赌博、宗教、酒类及香烟的元素；广告内容必须不可混淆民众及遵守国家法律。