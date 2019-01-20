诈骗电话拨到警局·警员拆穿骗徒立即挂断 诈骗集团撒网不看对象，竟连仁保警区总部行动室热线也接到来电！骗徒自称是关税局官员，在谎言被警员拆穿后，立即挂断电话。

（马口20日讯）诈骗集团撒网不看对象，竟连仁保警区总部行动室热线也接到来电！骗徒自称是关税局官员，在谎言被警员拆穿后，立即挂断电话。

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仁保警区总部行动室警员于昨日接获一通自称来自关税局的来电，电话那厢开始是出现类似电脑应答程序，说是有警告信，并叫接电话的警员按“0”字键，以便和官员通话。

自称关税局官员要发警告信

当警员依据对方指示按“0”字键后，电话那边是一把相信是中国男子的口音，自称来自关税局，当警员向对方追问，到底是什么警告信时，对方竟然说要查证接线者的资料，包括公司名字等。

这时警员心知是诈骗电话，于是机警回应对方，“是你们打电话来的，怎办会不知道我公司的名字和资料？”

警员也进一步追问对方，如果不知道公司的确实名字，关税局又怎知道有关警告信是要发给谁？但是对方坚持要警员说出所属公司的名字，以便审核。

当警员回应对方说，这是警方商业罪案调查组，有关澳门骗局的调查部门，骗子竟然恼羞成怒，自称来自布城关税局，警告他不要再开玩笑。

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警员也很不给脸子直接拆穿对方，直言这是警方的电话，关税局哪里会大清早就致电给公众？对方显然知道无法得逞，马上挂断电话。

仁保警区主任末诺警监过后指示下属将对话过程，上载至仁保警区总部的脸书专页，提醒公众务必小心提防类似来电，以免被骗。