隆交警取缔开218罚单·用假车牌飙车7人被捕 吉隆坡交通调查及执法组昨晚展开取缔摩哆车及道路流氓行动，逮捕2名使用假车牌的男女及5名危险驾驶的飙车男子，共开出218张罚单。

（吉隆坡20日讯）吉隆坡交通调查及执法组昨晚展开取缔摩哆车及道路流氓行动，逮捕2名使用假车牌的男女及5名危险驾驶的飙车男子，共开出218张罚单。

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吉隆坡交通调查及执法组主任祖基菲助理总监指出，执法组（行动）主任沙菲益副警监率队，于昨晚11时至今日凌晨1时，分别在云顶吉冷路及拉惹劳勿路展开“摩哆车行动”，逮捕了2名使用假车牌的男女。

飙车族做“超人”动作

“被捕男子是一名公务员，拥有驾驶执照，而女子则无驾驶执照。”

他说，交警随后于今晨2时至4时30分，在淡江大道展开的“道路流氓行动”中，逮捕5名年龄17至27岁的巫裔男子，他们在马路上作出“超人”动作、互相超车及超速行驶而被捕。

“当中2名17及18岁的青少年没有驾驶执照，另3人则有驾驶执照，警方是援引1987年陆路交通法令42（鲁莽及危险驾驶）条文逮捕他们。

他表示，交警在2项行动中，共开出218张各类交通罚单，包括无牌驾驶、路税逾期、车牌号码不符合规格及改装排气管。