慕沙哈山：认同“大马人的大马”·“须保障马来人在宪法权益”
2019-01-20 19:29
慕沙哈山：认同“大马人的大马”·“须保障马来人在宪法权益”
前总警长丹斯里慕沙哈山说，他认同马来西亚人的马来西亚政治理念，前提是不能违反宪法，马来人、王室、伊斯兰、马来文和马来兵团在宪法和社会契约上获特别对待。
（槟城20日讯）前总警长丹斯里慕沙哈山说，他认同马来西亚人的马来西亚政治理念，前提是不能违反宪法，马来人、王室、伊斯兰、马来文和马来兵团在宪法和社会契约上获特别对待。
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他也说，马来人须承认这个国家有马来西亚华人和马来西亚印度人，以及这些民族的根，而马来西亚有不同的民族文化，形成独特的马来西亚文化。
至于不同宗教文化的人民该如何才能和平共处？他说，民族之间要互相尊重，而不同的宗教之间也须互相尊重，不插手其他宗教的事务。
他也劝告政治人物和国民，要重视国民团结。
他今早在槟州马来人协会（PEMENANG）和槟州马来人俱乐部联盟（IKATAN）主办的马来人团结论坛上主讲时，劝告国人，不管本身有什么政治立场，都应该为了国家和社会安宁而团结一致。
劝政治人物纠正政治路线
他劝告政治人物应为了国家和社会安宁，纠正本身的政治路线。
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他说，他过去为国家和社会安宁服务，他觉得马来人应该团结并同声同气，唯有这样马来人的声音才会受到其他民族的认同。大家生活在一起，无论是哪一个民族都应该维护国民团结。
他也抨击憎恨式的政治破坏国民团结，各种煽动性言论在社交媒体散播，破坏国家社会安宁。
文章来源：星洲日报·2019.01.20
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