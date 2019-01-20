慕沙哈山：认同“大马人的大马”·“须保障马来人在宪法权益” 前总警长丹斯里慕沙哈山说，他认同马来西亚人的马来西亚政治理念，前提是不能违反宪法，马来人、王室、伊斯兰、马来文和马来兵团在宪法和社会契约上获特别对待。

慕沙哈山（右）与槟州马来人协会主席兼槟州马来人俱乐部联盟主席丹斯里莫哈末尤索拉迪夫交流。（图：星洲日报）

（槟城20日讯）前总警长丹斯里慕沙哈山说，他认同马来西亚人的马来西亚政治理念，前提是不能违反宪法，马来人、王室、伊斯兰、马来文和马来兵团在宪法和社会契约上获特别对待。

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他也说，马来人须承认这个国家有马来西亚华人和马来西亚印度人，以及这些民族的根，而马来西亚有不同的民族文化，形成独特的马来西亚文化。

至于不同宗教文化的人民该如何才能和平共处？他说，民族之间要互相尊重，而不同的宗教之间也须互相尊重，不插手其他宗教的事务。

他也劝告政治人物和国民，要重视国民团结。

他今早在槟州马来人协会（PEMENANG）和槟州马来人俱乐部联盟（IKATAN）主办的马来人团结论坛上主讲时，劝告国人，不管本身有什么政治立场，都应该为了国家和社会安宁而团结一致。

劝政治人物纠正政治路线

他劝告政治人物应为了国家和社会安宁，纠正本身的政治路线。

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他说，他过去为国家和社会安宁服务，他觉得马来人应该团结并同声同气，唯有这样马来人的声音才会受到其他民族的认同。大家生活在一起，无论是哪一个民族都应该维护国民团结。

他也抨击憎恨式的政治破坏国民团结，各种煽动性言论在社交媒体散播，破坏国家社会安宁。