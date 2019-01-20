各国抢救无人城镇‧RM8“抢居民” 《华盛顿邮报》报道，澳洲新南威尔斯州的小镇卡姆诺克和世界上许多城镇一样，历经长期人口下降和经济衰退等问题，随着人口减少至不过300人，居民始终担心镇上小学将面临倒闭危机，祭出几乎免费提供住房的优惠措施。

澳洲新南威尔斯州的小镇卡姆诺克面临人口严重外流，城镇留下许多空屋。（图：互联网）

（华盛顿20日综合电）《华盛顿邮报》报道，澳洲新南威尔斯州的小镇卡姆诺克和世界上许多城镇一样，历经长期人口下降和经济衰退等问题，随着人口减少至不过300人，居民始终担心镇上小学将面临倒闭危机，祭出几乎免费提供住房的优惠措施。

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澳小镇卡姆诺克

率先祭出免费租房

卡姆诺克的居民好奇这个饱受干旱、距离悉尼约4小时车程的地区，要如何再次发展。卡姆诺克没有宽阔的购物商场、具吸引力的餐厅或闻名世界的博物馆，但它确实拥有许多空屋。

自2008年开始，该镇决定将房子免费租给愿意去住的人，对于选到较需翻修房屋的人，将支付每周少于1美元（约4令吉）的象征性租金；经装修过的房屋价格则略高，但仍相当便宜。

卡姆诺克发起这项买房优惠十多年后，此想法已被澳洲和世界各地十多个城镇采用。意大利西西里岛小镇桑布卡近日宣布以低于2美元（约8令吉）价格出售房屋，成功登上热门新闻。古老乡镇的年轻人纷纷外流大城市，以追求学位和更好的就业机会。

西西里岛另个小镇甘吉于2014年也推出类似计划，提供20个不到2美元的房屋。

这种趋势对于住在城市的年轻家庭来说，比往年更受欢迎。欧洲和澳洲研究人员发现，虽然越来越多人从农村搬到大城市，但许多人难以承受城市买房的高价位，让年轻家庭不得不搬回郊区或小城镇。