被指性侵2少年·涉嫌法师延扣1天助查 警方今早将涉嫌性侵2名少年的54岁法师再度押上昔加末推事庭申请延长扣留，并获推事批准继续延扣1天助查。

涉嫌性侵2名少年的法师周日上午再度被警方押往推事庭申请延扣。（图：星洲日报）

（柔佛．昔加末20日讯）警方今早将涉嫌性侵2名少年的54岁法师再度押上昔加末推事庭申请延长扣留，并获推事批准继续延扣1天助查。

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法师的代表律师预料法师将于明天获得警方口头保释，再由总检察署依据警方的调查报告定夺是否提控该法师。

申请再延扣4天只批1天

警方今早于上周申请延扣法师期限届满后，再度向推事莎沙娜申请继续延扣4天，以协助查案，不过在法师的代表律师维思华的力争下，推事只批准警方延扣法师1天至明天。

维思华是以其当事人的背痛仍需治疗、患有高血压、糖尿病、须照料87岁母亲、扣留室难获斋食为由，向推事反对警方继续延扣其当事人的申请。

维思华表示，由于明天是大宝森节公共假期，因此法庭不会审理任何案件，而其当事人在明天延扣届满，预料将获警方的口头保释，再根据程序由总检察署胥视警方报告和证据，决定是否将提控其当事人。

他表示，根据他掌握的资料，警方只针对法师的2宗投报展开调查。

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除了代表律师，法师的一名胞兄和一名侄儿今早也从芙蓉前来昔加末推事庭，以了解法师的案件进展。据悉，法师在家中排行第三，家人对此事深感震惊。

警方今早9时零5分用一辆警车罗里，载送一批嫌犯前往昔加末法庭，其中包括为身穿僧服的法师。

当法师发现媒体工作者在场后，就在罗里上准备以衣物遮蔽脸孔，而其他案件的嫌犯也出手帮他整理，最终他把僧衣由后往前拉遮脸，并在庭警押送下走入法庭扣留室。

取走法师床裖草席调查

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另一方面，据了解，警方已于本月17日下午押送法师前往案发寺庙查案，并从法师的房间取走床裖和草席。

2名分别15和16岁的受害者于本月14日下午4时许，在家人陪同下前往昔市警区报案，而昔加末警方则于本月16日凌晨在森州武吉不兰律的寺庙逮捕该该名男法师，并援引2017年性侵儿童法令第14（a）条文查案。