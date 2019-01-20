纽约餐厅袭击事件·马籍餐厅业者不治 外交部指出，在纽约一场种族袭击事件中，遭锤子击至脑死的马来西亚籍餐厅业者吴泰强（音译，60岁）已证实死亡。

马德度诺维斯手持锤子闯入餐厅攻击后遭警方逮捕，被击至脑死的吴泰强（小图）目前已证实死亡。

（八打灵再也20日讯）外交部指出，在纽约一场种族袭击事件中，遭锤子击至脑死的马来西亚籍餐厅业者吴泰强（音译，60岁）已证实死亡。

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根据星报报道，外交部官员今日证实这项消息，纽约院方18日在当地时间凌晨4时，宣布吴泰强死亡。

“根据我们驻纽约领事馆的报告，当地警方通知他们，受害者18日凌晨4时在医院因重伤而不治身亡。

“当局联络上死者近亲，后者表示家属会安排将死者遗体送回国。”

他说，纽约警方正在调查此案，必要时也将与大马驻纽约领事馆合作。

仇视亚裔嫌犯持铁锤袭击

根据报道，死者与妻子离异，且无子女，因此当局在寻找死者家属过程中面对困难，包括较早前根据死者最后留下在柔佛埔来的地址寻找近亲，却徒劳无功。

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根据纽约CNS电视网报道，吴泰强是布鲁克林羊头湾海港自助餐厅的业者，该餐厅在本月15日遭一名仇视亚裔的爱沙尼亚男子马德度诺维斯手持锤子闯入攻击。

吴泰强是这起事件的第二名死者，在此之前，餐厅厨师潘福来（34岁）遭锤子击至惨死，经理潘思马（50岁）则受重伤。

监视器显示马德度诺维斯手持锤子进入餐厅攻击人群后，餐厅职员与客人陷入慌乱，到处寻找安全庇护。

在该餐厅附近的酒吧业者莎曼达然达祖说：“他喊出疯狂字句，像是‘我要杀了所有人’、‘这个世界太疯狂’等。

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调查员指出，34岁的马德度诺维斯与该餐厅业者及职员没有任何关系，他15日下午5时许进入餐厅，餐厅当时客人满座，而马德度诺维斯在餐厅入口处开始攻击职员，之后再到餐厅后方，多次击打另一名职员。

他说，马德度诺维斯较后再到厨房攻击第3名受害者，而餐厅客人陷入慌乱，四处窜逃。

看电影对亚裔男子产生偏见

他说，逃跑者向抵达现场的警方告知马德度诺维斯的行踪，而监视器画面显示，警方在距离餐厅数条街道以外的地方将他逮捕。

马德度诺维斯是一名建筑工人，没有刑事罪案记录，目前在谋杀、企图谋杀及持器行凶罪名下被控。

警方指出，马德度诺维斯是在看了一部男性虐待女性的中文电影后，对亚洲男子产生偏见，而在一家由华裔经营的餐厅进行攻击。