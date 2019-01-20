微软年杪停支援Windows10Mobile 微软公司近日宣布，将于今年12月停止发布手机作业系统Windows10Mobile的安全和软件更新，并同时停止对相关设备的技术支援，公司建议用户改用Google的Android或苹果iOS作业系统。

（图：互联网）

（华盛顿20日讯）微软公司近日宣布，将于今年12月停止发布手机作业系统Windows10Mobile的安全和软件更新，并同时停止对相关设备的技术支援，公司建议用户改用Google的Android或苹果iOS作业系统。

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Windows10Mobile应用于微软的Windows Phone手机产品。微软在官网称，只有能够运行Windows10Mobile1709版本的手机才会支援到12月10日，该版本于2017年10月发布。之前1703版本的操作系统仅支援到今年6月11日。

在支援结束后，设备备份功能将延长3个月至2020年3月10日；照片上传和现有设备恢复备份等功能可能延长1年时间。

微软建议，在视窗10停止更新后，用户可转用Android或iOS操作系统的流动电子产品，并在其他平台上继续支持微软的应用程式。业界人士认为，微软手机作业系统败走的主要原因，是在软件和硬件上都没有得到其他厂商的足够支持，未能提供给用户足够多的应用程式。