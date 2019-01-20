“根痴”化腐朽成墨宝 俗语说“朽木不可雕”，不过贵州贵阳老翁李坤望却爱“化腐朽为神奇”。他自1992年起热爱收集废弃树根，因应它们自然形态，结合中国传统榫卯技术，将树根变成文字。当然单造字不能满足这位“根痴”，李翁更会将树根变为立体墨宝－“墨迹根书”，可谓“点木成金”。

（图：互联网）

（贵州20日讯）俗语说“朽木不可雕”，不过贵州贵阳老翁李坤望却爱“化腐朽为神奇”。他自1992年起热爱收集废弃树根，因应它们自然形态，结合中国传统榫卯技术，将树根变成文字。当然单造字不能满足这位“根痴”，李翁更会将树根变为立体墨宝－“墨迹根书”，可谓“点木成金”。

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年近7旬的李坤望已从事树根创作近30年，平时喜爱蹲在树根堆中细挑材料，赋予它们新生命成“墨迹根书”。

李称，与现有的象形根书、形意根书不一样，“墨迹根书”是一种完全利用天然树根的自然形态，构建成原书法，为其独创。

他指，目前他的作品都是以另一名书法家何锦明的作品为蓝本。为了令作品更加淋漓尽致，有时候李坤望更会“挑根”挑足几个小时仍不愿起身，名副其实的一位“根痴”。李称，他收集的树根均来自各大小工地，在旁人眼中这些废枝可能是垃圾，惟在李坤望心中，每根都是珍宝，甚至是一件高雅的艺术品。（互联网照片）