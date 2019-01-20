林宽城：盼星洲扮演传递资讯角色·复兴巴生是全民愿景 巴生中华总商会会长丹斯里林宽城表示，商会过去这几年一直积极在推动复兴巴生市计划，是一件非常有意义、理想的愿景，希望全民参与之余，也期盼星洲日报能给予大力宣传，扮演社会传递资讯角色。





星洲日报同仁与巴生政商领袖于新春展销会迎宾宴上捞生。左起为黄保国、陈俊杰、黄进财、曾晓萍、邓章钦、林宽城、林成国、吴亚烈伉俪、陈鼎翰和李美玲。（图：星洲日报）

（雪兰莪．巴生19日讯）巴生中华总商会会长丹斯里林宽城表示，商会过去这几年一直积极在推动复兴巴生市计划，是一件非常有意义、理想的愿景，希望全民参与之余，也期盼星洲日报能给予大力宣传，扮演社会传递资讯角色。

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他说，巴生拥有与马六甲及槟城同样的条件及环境，马六甲及槟城能打造成旅游古城，巴生亦能办到，相信只要成功复兴巴生市，就能进一步带动旅游业发展，让本地的微型企业受惠。

将与各界合作

他出席星洲日报新春展销会迎宾宴致词时披露，商会除了与专业公司合作，还与大学、居民协会、乡团，甚至是友族商会合作，共同推动复兴巴生市计划。

“星洲日报过去也有给予复兴巴生市计划报道，不过我希望能加大宣传，毕竟这项计划是全民愿景，是一件有意义的事，星洲日报作为媒体应有自身的企业社会责任，共同来推动，才能促使更多人参与，让这项计划早日达成目标。”

由星洲日报举行的巴生2019年新春展销会，于昨晚在巴生Centro好想吃酒家举行迎宾宴，获得许多巴生政商领袖共襄盛举，雪州行政议员拿督邓章钦也亲临开幕。

巴生华团及商界领袖齐捞生，提前庆祝农历新年。左起为蔡长艺、颜悠廷、林义真、郑瑞霞、颜来发、陈祈福、苏学民、林宝源、颜崇光和郭富广。（图：星洲日报）

郭富广：承诺扮演华社喉舌

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星洲日报隆雪区高级经理郭富广致欢迎词时表示，星洲日报巴生办事处这些年能取得不俗发展，都有赖于巴生社会政商领袖给予的支持，才能促使星洲日报在巴生继续扮演重要角色。

他说，本地华社有4大支柱，分别为华团、华商、华校和华文报，关系紧密相连，四大支柱缺一不可。

他披露，星洲日报承诺会继续扮演更重要角色，在政经文教领域扮演华社的喉舌，反映社会的心声。

“星洲日报会继续携手与各华团及华商在各领域合作，共同来推动文化、教育及商贸的发展，进一步带领马来西亚迈向更好的发展。”

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出席迎宾宴的嘉宾包括华团领袖拿督黄进财、拿督林成国、拿督吴亚烈伉俪、拿督陈俊杰、陈祈福、颜来发与郑瑞霞伉俪、拿督颜悠廷及拿汀林义真伉俪、颜崇光、周祥宝、陈燕辉、苏学民、苏永秋、廖春发和黄保国。

巴生政治领袖及市议员代表则有陈如坚、谢秀、颜维才、伍醒罱、黄智荣、严玉梅、吴国民和柯金胜。

商界代表则有MITRALAND首席执行员蔡长艺和董事陈志豪；星洲日报代表则有星洲日报市场、业务开发副总经理曾晓萍、业务促进隆雪区副经理李美玲、大都会主任陈鼎翰、巴生滨海区采访主任林宝源和副主任曾志颂，以及业务促进高级主任罗文艳等。