中国52工人遭诱骗逼做苦力 中国黑龙江警方去年4月捣毁4个强迫劳动集团，解救52名受奴役从事高度体力劳动的男子，他们多为智障人士、聋哑人、文盲、流浪汉，在长则5、6年、短则2、3个月中，被诱骗到黑龙江和内蒙古的地盘、林场、工厂，常遭拘禁、殴打，失去自由和尊严却要日夜劳作，没有报酬，身心均受严重损伤。案中的13名罪犯上月底被哈尔滨铁路运输法院判监1至6年不等。

（图：互联网）

（黑龙江20日讯）中国黑龙江警方去年4月捣毁4个强迫劳动集团，解救52名受奴役从事高度体力劳动的男子，他们多为智障人士、聋哑人、文盲、流浪汉，在长则5、6年、短则2、3个月中，被诱骗到黑龙江和内蒙古的地盘、林场、工厂，常遭拘禁、殴打，失去自由和尊严却要日夜劳作，没有报酬，身心均受严重损伤。案中的13名罪犯上月底被哈尔滨铁路运输法院判监1至6年不等。

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中国媒体到多地采访受害人，揭露这些被当作奴隶的受害人所经历的苦难。大多数受害人均在劳务市场或火车站等人群聚集的地方被骗走。除缺乏休息时间，工人亦吃不饱，每日都只有蔬菜，1或2个月才吃一次肉，另外没有生活用品，很多人都是多年没洗澡。很多工人都尝试逃跑，但因监控严密，机会极少。

裁判书显示，多名受害人证实，有监工曾用一种叫“炉钩子”的铁具殴打过工人致受伤出血，甚至有受害人亲证两名工人疑因过劳死。