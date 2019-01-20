低阶级无人愿助火化‧儿子推车5公里送葬母亲 根据印度媒体报道，17岁的萨洛吉赤着双脚，推着脚车载着母亲辛哈尼雅摇摇欲坠的遗体，沿着一条车道前行时，他只听得见自己的脚在松散的砾石上摩擦的声音。

（印度20日讯）邻居们由于种姓原因拒绝帮助一名火化母亲遗体，印度少年独自用脚车推载着母亲的遗体，走了5公里将她埋在森林里。

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根据印度媒体报道，17岁的萨洛吉赤着双脚，推着脚车载着母亲辛哈尼雅摇摇欲坠的遗体，沿着一条车道前行时，他只听得见自己的脚在松散的砾石上摩擦的声音。

在这段送葬的路上，辛哈尼雅的遗体从头到脚都被布盖着，她躺在一个在脚车上临时搭建的床铺，萨洛吉一路上都在努力让母亲的遗体保持平衡。

报道指出，年仅45岁的辛哈尼雅在提水时不慎滑倒，重伤死亡。

当萨洛吉祈求当地居民的帮助时，村庄的邻居没有一个愿意帮助他将母亲的遗体运到火葬场，而原因竟然是辛哈尼雅属于低种姓。

因此，萨洛吉唯有独自将他的母亲放在脚车上推行了4至5公里，最终身体已麻木地将她葬在了一个森林里。

辛哈尼雅约10年前嫁给一个来自桑德加尔地区的男人，后者早已去世。丈夫死后，辛哈尼雅和孩子们一直住在她父亲的村子里。

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萨洛吉送辛哈尼雅走完最后一程后，当被问及这具遗体属于谁时，他用平静的声音回答道：“这是我妈妈。”

种姓制度（又称贱籍制度）是曾在印度、孟加拉、斯里兰卡等国家，普遍存在的一种以血统论为基础的社会体系，其中以印度最为严重。