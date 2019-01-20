黄背心示威第10周‧马克龙图以辩论化干戈成效不彰 法国黄背心示威浪潮在上周六（19日）踏入第10周，总统马克龙图藉著与各市市长和市民展开辩论，就经济和民主等问题与政府沟通和发表意见，经以平息示威怒火，但有示威者坦言杯葛，不会就此偃旗息鼓。

（图：法新社）

（法国‧巴黎20日讯）法国黄背心示威浪潮在上周六（19日）踏入第10周，总统马克龙图藉著与各市市长和市民展开辩论，就经济和民主等问题与政府沟通和发表意见，经以平息示威怒火，但有示威者坦言杯葛，不会就此偃旗息鼓。

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巴黎数以千计示威者上周六在严寒之下，举起要求马克龙下台和抗议警方暴力执法的纸牌请愿，还高呼“巴黎人站起来”的口号，呼吁民众加入示威行列。

有组织指出，过去多个星期合计共有98宗示威者被警察打伤的个案，其中15宗有示威者被橡胶子弹打成单眼，有示威者拿著白玫瑰向受伤人士表示敬意。

虽然巴黎的示威到尾声有人掷石及水樽，警察要施放催泪气及开水炮驱赶，但示威已经连续两个星期没有造成混乱和破坏。

内政部指，上周六全国有84000人上街，与对一个星期相若，单在巴黎则有7000人，比之前的一周少了1000人。全国出动80000名警察维持治安。