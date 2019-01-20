抖音国际版删“数据传回中国”条款 日前有美国智库研究指出，中国短片平台抖音会收集用户数据传回中国，成为中国提取情报或军事活动的工具。抖音国际版“TikTok”据报本月已更新美国和欧盟地区用户私隐条款，将“数据可能传回中国”一项删除。

（图：互联网）

（中国‧北京20日讯）日前有美国智库研究指出，中国短片平台抖音会收集用户数据传回中国，成为中国提取情报或军事活动的工具。抖音国际版“TikTok”据报本月已更新美国和欧盟地区用户私隐条款，将“数据可能传回中国”一项删除。

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据报道，TikTok在2018年8月更新、适用于美国和欧盟的私隐条款中例明，收集的用户数据可能被传回中国，而在2019年1月更新的条款则删除了上述一项。不过，适用于德国的条款目前仍未更新。

据悉，TikTok和抖音的操作基本一致，但用户协议和私隐条款有分别。

前者会定期更新条款，用户数据会经由第3方数据中心存储及处理，且不在中国营运。

TikTok为抖音的国际版，数据显示它在2018年全球社交媒体应用下载排行榜上位列第二，仅次于社交平台脸书，而在苹果App Store的下载排行榜上更位居榜首。