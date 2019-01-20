【隆情岁月】李系德·荷哩书馆拿手打荷哩？ 隆市以前的David son Road，现已改名为Jalan Hang Jebat。这条路虽不是很长，却有6间名校之多。

美以美男校MBS别称“荷哩书馆”，原来点止打荷哩咁简单！（图：网络照）

隆市以前的David son Road，现已改名为Jalan Hang Jebat。这条路虽不是很长，却有6间名校之多。

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位于国家室内体育馆对面的，是雪兰莪州立华小。虽然人人都称这名校为“州立”，但早期其正式校名却以Davidson Road命名，叫德威伸路华文小学，似乎暗喻“德威并施，伸展教育”，可谓意义非凡，还好没有随新路名改为汉惹拔路华小。吉隆坡市区许多家长，都出尽法宝务求把孩子送入此名校就读，毕业生包括名歌手品冠。

此校学生升上中学如要继续读华校，最靠近的就是同一条路上大马篮总大厦旁边小巷走进去的尊孔国中和尊孔独中了。“尊孔”这校名深含“尊崇孔子儒家教诲”的伟大理念。我发现10个吉隆坡人中，有8个会把“尊孔”用粤语念成“尊Kung”。“孔”字的粤语本该是“H”音，但他们显然受华语发音影响，念成“K”音去了，这是习惯使然。不过，却有语音专家认为，“孔”字的粤语古音也可念成“K”音的。

Jalan Hang Jebat与Jalan Hang Tuah（以前叫Shaw Road）交界转角处，有一所著名英校Victoria Institution，即维多利亚书院，简称V.I.。当年它是市内超级名校，学生会考成绩顶呱呱，曾栽培出不少精英，包括现任总检察长汤米汤姆斯。

介于州立华小与两家尊孔中学之间一条小路直入，就是教会开办的Methodist Boys' School，简称MBS，中文叫美以美男校，它的小学和中学都设在那儿。

以前的吉隆坡人都以粤语把MBS称为“荷哩书馆”。我所知道的“荷哩”，就是马来话的“guli”，英文叫“marbles”，中文则叫弹珠或石弹子。香港人却叫荷哩做“波子”，但如今“波子”

两字已改用作名牌跑车Porsche保时捷的别称了；以前是小儿科的“打波子”，现在却是意气风发的“揸波子”，使“波子”身价狂升百万倍。

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当年我们一群小孩经常在泥地上挖一个洞，一起打荷哩，得闻那学校叫“荷哩书馆”，不禁好奇向大人追问：“荷哩书馆嘅学生系唔系好‘班赖’（pandai）打荷哩㗎？”

有人猜想，MBS既是教会所办，非常神圣，“荷哩”可能是译音自英文的“holy”。但最近我才从毕业自MBS的旧邻居好友“华头哥哥”口中知道，原来该校创办人之一兼校长是个牧师，名叫William Edward Horley，人们为纪念他的功绩，便以他的姓氏Horley称那学校为“荷哩书馆”，绝对不是挖泥洞打荷哩如此玩泥沙般肤浅。