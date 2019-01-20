统战部晤主教团‧促落实国旗进教堂 中国和梵蒂冈去年签署主教任命协议后，官方教会和地下教会逐渐融合。中共中央统战部副部长、国家宗教事务局局长王作安王作安近日到访中国天主教最高机构“一会一团”（中国天主教爱国会、天主教主教团）时，要求“做好主教的选圣和地下主教的转化工作”，带领信徒继续贯彻学习“习近平新时代中国特色社会主义思想”，并落实“国旗进教堂”。主教团主席马英林主教说，“决心不负党和政府的重托”。

（中国‧北京20日讯）中国和梵蒂冈去年签署主教任命协议后，官方教会和地下教会逐渐融合。中共中央统战部副部长、国家宗教事务局局长王作安王作安近日到访中国天主教最高机构“一会一团”（中国天主教爱国会、天主教主教团）时，要求“做好主教的选圣和地下主教的转化工作”，带领信徒继续贯彻学习“习近平新时代中国特色社会主义思想”，并落实“国旗进教堂”。主教团主席马英林主教说，“决心不负党和政府的重托”。

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根据“一会一团”发布的消息，马英林、“一会一团”常务副主席沈斌主教、中国天主教爱国会副主席兼秘书长刘元龙等，先后向王作安“简要汇报”了“一会一团”去年取得的成绩，及来年的工作计划。

王作安表示，今年是建国70年，希望“一会一团”紧跟形势，同时在独立自主自办教会、民主办教的道路开拓进取。要不断探索实践中国化发展方向。