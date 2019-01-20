麦当劳广告被指挺台独‧“金拱门”：坚持一中立场 台湾麦当劳近日推出的广告，片中女主角准考证国籍写上“台湾”，而且镜头停留两秒钟，遭中国网民质疑麦当劳挺台独，扬言抵制。

（台湾20日讯）台湾麦当劳近日推出的广告，片中女主角准考证国籍写上“台湾”，而且镜头停留两秒钟，遭中国网民质疑麦当劳挺台独，扬言抵制。

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对此，台湾麦当劳回应称，影片主要希望以轻松逗趣的方式为考生纾压。中国麦当劳经营商“金拱门”则发表声明表示“深感遗憾”，强调始终坚持一个中国立场，并称该视频已经下架。

中国麦当劳星期日凌晨通过微博说：“麦当劳中国注意到近日网络上有关于麦当劳台湾市场‘满福堡’广告片的讨论。经了解，该广告由台湾广告公司代理，旨在为考生加油。对于广告公司在视频（影片）背景上把关不严，引起误会，我们深感遗憾。我们始终坚持一个中国的立场，坚决维护中国主权和领土完整。

目前该视频已经下架，感谢社会各界的关注监督。”

据了解，中国麦当劳与台湾麦当劳的经营商并非同一家公司。