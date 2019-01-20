“女性大游行”传递反特朗普支持女权 步入第3年的美国“女性大游行”（Women'sMarch）上周六登场，首都华府和全美各地可见成千上万女性聚集，和往年一样传递反总统特朗普和支持女权的诉求。

(图：美联社)

（华盛顿20日讯）步入第3年的美国“女性大游行”（Women'sMarch）上周六登场，首都华府和全美各地可见成千上万女性聚集，和往年一样传递反总统特朗普和支持女权的诉求。

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法新社报道，示威者搭乘汽车、公车或地铁抵达华府后，在自由广场会合，行经宾夕法尼亚大道上的特朗普国际酒店勇敢呛声。

游行会场上，许多人头戴着粉红色“小野猫”帽（pussyhat），抗议特朗普曾夸口可对女性为所欲为。

游行人士中，也有人拿着标语形容特朗普是俄罗斯“玩偶”，其他则是谴责他对女性或弱势族群的评论，也有的要求他下台。

2017年首届女性大游行吸引超过300万人参加，去年则有成千上万场集会。相比之下，华府警察预期今年大概有2万名示威者参与。由于特朗普预料将再次以共和党总统候选人身份争取连任，发起这项游行活动的两个团体希望在2020大选登场前动员妇女投票。