警员名字叫“打劫银行” 英国一名警员最近成为网络新星，全因为他有个作为警员来说非常滑稽的名字。如果直接音译的话，他的名字叫洛比‧班克斯（Rob Banks，图），但看他的姓名逐字拆开，就是“打劫银行”。

（图：互联网）

英国一名警员最近成为网络新星，全因为他有个作为警员来说非常滑稽的名字。如果直接音译的话，他的名字叫洛比‧班克斯（Rob Banks，图），但看他的姓名逐字拆开，就是“打劫银行”。

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班克斯为何突然为人熟悉呢？原来是他在当地电视台上周四晚一个新闻节目上出现了数秒，一本正经地谈及当局的紧缩政策如何影响警队时，网民就看到萤幕左下角打出“PC Rob Banks”的名字，全部译成中文就成为“警察打劫银行”。

醒目的网民当然立刻截图开心分享，其中一名网民达尔比的截图获得逾17,000次转发和66,500人赞好；事件也引来其他人转发和身分“相冲”的名字，包括名字中含有“罪孽”（sin）一字的已故菲律宾天主教枢机主教辛海棉（Cardinal Jaime Lachica Sin）。



