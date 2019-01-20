一谈到纳吉．旺师傅当场发飙 根据《当今大马》报道，旺师傅的家乡在金马仑国席内的双溪哥央（Sungai Koyan）垦殖区。他今午与公正党署理主席阿兹敏和希盟候选人马诺佳兰一同主持烹饪活动后接受媒体访谈时，一谈及纳吉即当场发飙。

旺师傅（右二）与公正党署理主席阿兹敏和希盟候选人马诺佳兰一同主持烹饪活动后接受媒体访谈时，一谈及纳吉即当场发飙。（图：马新社）

（吉隆坡20日讯）大马名厨旺师傅（Chef Wan）不满前首相拿督斯里纳吉称担任首相期间是垦殖民的“黄金时期”，扬言若看到纳吉，会掴对方一巴掌。

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根据《当今大马》报道，旺师傅的家乡在金马仑国席内的双溪哥央（Sungai Koyan）垦殖区。他今午与公正党署理主席阿兹敏和希盟候选人马诺佳兰一同主持烹饪活动后接受媒体访谈时，一谈及纳吉即当场发飙。

“是，你（纳吉）给了垦殖民所有东西后会有比较好的生活，但是第二天你就从我们身上偷钱，偷到那个公司倒闭！”

他说，如果联土局前主席丹斯里依沙在场的话，他一定会给对方一巴掌。接着，他也表示也要掌掴纳吉。

虽然旺师傅感激纳吉父亲，即大马第二任首相敦拉萨设立联邦土地发展局，但认为垦殖民没有亏欠纳吉政府。

对此，纳吉在脸书轻松回应。他说，他看到“某人”突然发飙扬言要掴他一巴掌，他就关掉这则新闻，然后出去白沙罗地区的Podium喝咖啡。

“看，我没事，很稳妥。”

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他也表示，垦殖民知道他的已故父亲敦拉萨和他在发展棕油业方面的贡献。

纳吉今天身穿“Bossku”上衣及外套，乘坐摩哆车出席在Podium的“与纳吉聊天见面会”，他在会上回答支持者提问、应支持者要求签名与合照，还进行脸书直播，犹如当红网红。他在现场也获一名华裔男子赠送新年贺卡。

另外，纳吉否认旺师傅指国阵政府以往给予垦殖民津贴是一项贿赂的说法。

他说，国阵帮助垦殖民不是贿赂，更何况无论垦殖民支持哪个政党，国阵皆一视同仁。

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“如果我们帮助，那不是贿赂。无论是巫统、伊党还是希盟的支持者，所有人都得到。如果没有分别（支持者），不是贿赂。”