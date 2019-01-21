政府承建交乡民保养·沙内陆水力发电创先河 （亚庇20日讯）联邦能源科艺环境部今年将优先在沙巴州内陆乡区推行再生能源电供计划，让至今仍未获得电供的内陆乡区人民享受光明。

能源科艺环境部长杨美盈（右二）在摩约区州议员珍妮弗拉欣邦（左）陪同下，视察甘榜特里安水力发电设施，聆听村民讲解。

（亚庇20日讯）联邦能源科艺环境部今年将优先在沙巴州内陆乡区推行再生能源电供计划，让至今仍未获得电供的内陆乡区人民享受光明。

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不依赖程包商减负担

能源科艺环境部长杨美盈今日指出，这项乡区再生能源电供计划将采纳首创的新模式进行，即由该部门出资兴建发电设施后，由联邦乡村发展部负责培训乡民操作及保养发电设施。

“政府将拨款充作乡民操作及保养设施的津贴金，不再依赖承包商，这不但减轻政府的负担，也协助社区自力操作及保养发电设施，确保乡区电供的可持续性。”

杨美盈说，让社区自力操作及保养发电设施将减轻政府的负担，过去政府是交由承包商兴建发电设施，但承包商在建竣移交后就撤走人员，日后出现操作故障，政府需要承担检修费用。

“我们今年将在全国推行首创的社区操作及保养概念，考虑到沙巴州内陆乡区电供率低于西马，我们决定优先在沙巴州内陆乡区推落实这项概念。”

缩减东西马电供率差距

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杨美盈指出，沙巴州内陆乡区电供率仍然低于90%，西马则达98%，政府希望缩减两地乡区电供率电的差距。

“我们今年首季将在沙巴州5个内陆乡区落实这项新概念，之后将逐步扩大至更多乡区。”

“我要强调的是，若城市孩子可以在充足电供的环境中求学，乡区孩子也应享有平等利益。”

杨美盈今日在摩约区州议员珍妮弗拉欣邦陪同下，前往甘榜特里安视察由当地社区自力操作与保养的小型水力发电项目后，接受记者访问时这样表示。

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甘榜特里安自力发电14年

杨美盈称赞甘榜特里安居民合作，连续14年自力操作及保养小型水力发电设施，让全村居民获得电供。

她表示欲把甘榜特里安的成功模式复制在全国乡区。

“我这次来访问甘榜特里安旨在了解这里的居民如何自力操作及保养水力发电设施。”

“甘榜特里安居民连续14年自力操作及保养水力发电堪称全国创举，联邦乡村发展部副部长西华拉沙去年11月也到访这里考察。”

“对我来说，这是很新鲜的事，我不曾想过由社区自力操作的电供可以维持长达14年，他们（村民）的成功模式值得我们学习。”

“推行乡区水力发电计划成本不高，供30户人家的水力发电设施兴建费用约需20万令吉。”

也推动太阳能计划

“除了水力发电，我们也考虑在面对电供问题的沙巴州内陆乡区落实太阳能计划。”

杨美盈说，政府将拟出缺乏电供设施的乡区名单，鼓励企业领养乡区电供项目。