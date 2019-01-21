须家人帮忙善后·王祖蓝仍未懂换尿片喂奶 王祖蓝、毛舜筠和陈明恩昨日为贺岁电影《你咪理，我爱你！》到商场宣传。毛舜筠表示2018年最难忘夺金像奖影后殊荣，王祖蓝则表示女儿出世最难忘，完成活动后便赶回家顾女儿。

（图：脸书）

（香港21日讯）王祖蓝、毛舜筠和陈明恩昨日为贺岁电影《你咪理，我爱你！》到商场宣传。毛舜筠表示2018年最难忘夺金像奖影后殊荣，王祖蓝则表示女儿出世最难忘，完成活动后便赶回家顾女儿。

广告

新手爸爸王祖蓝坦言未上手，尝试换尿片和喂奶都未能完成，要靠家人帮忙善后。身为两女之母的毛舜筠未有出手教他两招：“小朋友身边太多人照顾，未轮到祖蓝，他未有经验。当年我和丈夫一起顾女儿，还产生摩擦，但有摩擦就是生活，才知对方的重要。”

王祖蓝承认有三年抱两计划，待剖腹产女的太太李亚男身体复元，以及等女儿约一岁大才再努力。为奖励爱妻，他已计划趁情人节及结婚周年纪念，二人世界飞往日本旅行。提到女儿刚满月，王祖蓝正筹备约3月举行百日宴，考虑在他和太太结婚场地迪士尼公园。（香港明报）

王祖蓝承认有三年抱两计划，待剖腹产女的太太身体复元。（图：脸书）

新手爸爸王祖蓝坦言未上手，尝试换尿片和喂奶都未能完成，要靠家人帮忙善后。（图：脸书）