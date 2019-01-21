大马羽球超级500赛·男双也不敌世界第一·大马一冠难求 3支男双勇闯半决赛，却阻击不了印尼世界排名第一的“小黄人组合”马古斯与凯文桑加亚夺冠，大马军团在本届大马羽球超级500赛一冠难求。

王耀新（右起）与张御宇在决赛难敌世界第一的凯文桑加亚与马古斯，大马球员因此无缘站上冠军奖台。（图：星洲日报）

（吉隆坡20日讯）3支男双勇闯半决赛，却阻击不了印尼世界排名第一的“小黄人组合”马古斯与凯文桑加亚夺冠，大马军团在本届大马羽球超级500赛一冠难求。

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王耀新与张御宇今日在大马赛最后一场决赛迎战近几年状态最火的印尼强档马古斯与凯文桑加亚，费时36分钟后还是以15比21、16比21败下阵来，在双方生涯的4次交锋中遭遇全败。

此前大马共有3支男双杀进半决赛、混双、女单、男单也各占4强一个席位，形势大好。不过，周六比赛之后，吴蔚升与陈蔚强、谢定峰与苏伟译；陈炳顺与吴柳莹、吴堇溦相继落败，刘国伦也因伤退赛，剩下王耀新与张御宇决赛争冠。

耀新御宇无法一黑到底

唯王张在决赛还是无法一黑到底，大马也因此无法实现在自家门口站上冠军奖台的希望。

御宇在赛后表示：“我们已在比赛中尽了全力，我们接受对手的水平比我们高，他们无论是经验或是回球的质量都比我们好。我们知道自己的不足与弱点，我们会想办法改善。相比之前的败仗，我们这次的比赛已有进步。我们在本次比赛收获了信心，我们会以此为动力出征下周的印尼大师赛。”

耀新则表示，本次大马赛之后，他们知道自己与顶尖组合之间的水平并不太远，他们会继续努力提升水平。

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小黄人开启夺冠模式

小黄人组合实现赛前夺冠宣言，马古斯说：“对手今日的防守很好，给我们的进攻带来困难，但我们能保持专注，最终拿下胜利。我们虽然是世界第一，但我们没有感到压力，反而在场上享受比赛，尽全力做到最好。”

凯文桑加亚则表示：“我们尽量减少失误，而今天我们的速度更快，是我们取胜关键。下周在印尼大师赛对我们而言会更重要，但我们依然不会想太多，只想享受比赛。”