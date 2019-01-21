跳舞也受约束是司法界悲哀·沙律师公会谴责批评者 （亚庇20日讯）沙巴律师公会谴责那些抨击总检察长汤米汤姆斯、联邦法院首席大法官丹斯里里察马拉尊等在沙巴及砂拉越司法年晚宴上跳舞的批评者。

（亚庇20日讯）沙巴律师公会谴责那些抨击总检察长汤米汤姆斯、联邦法院首席大法官丹斯里里察马拉尊等在沙巴及砂拉越司法年晚宴上跳舞的批评者。

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沙巴律师公会以主办单位身份发表声明，周五晚上配合司法年会开幕礼而主办的晚宴，基本上是个反映东马人热情好客的社交和谐场合。

沙律师公会会长苏观山表示，如果司法界成员因为这种无根据的批评，而在年度社交场合，如司法年会上跳个舞也受到约束，那将是司法界的悲哀。

他对于这个“闭门”的法律界年度晚宴上的余兴节目遭人扭曲，感到遗憾。

“我们相信我们的社会是相对成熟的社会，明白视频中这些人的专业身份与个人生活是分开的。”

汤米与马拉尊在2019年沙砂司法年会晚宴上与其他知名律师一起跳舞的视频于周五晚在网上流传，遭朝野政党领袖非议，指两人的行为玷污了司法机关公正性和诚信的形象。

视频画面显示两人在主办方播放60年代摇滚乐曲《Let's Twist Again》的氛围下跳舞。画面也拍到掌管法律事务的首相署部长拿督刘伟强、大马律师公会前主席拿督安美嘉以及人权律师西蒂卡欣在台上共舞。

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联谊晚宴属传统活动

沙律师公会的声明指出，沙砂司法年会在上午开幕后的当天晚上都会举办联谊性质的晚宴，历年来已经成为一项传统活动。

“该活动自2001年以来一直举办，是‘成熟法律界的标志’。”

刘伟强：主办方邀来宾上台·“没必要非议共舞”

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出现在视频画面上的首相署部长拿督刘伟强也认为有关非议根本没有必要。

“当天晚上，主办方在出乎我意料之外下，宣布当天是我的生日，在场的每个人都祝我生日快乐。”

“主办方接着邀请来宾上台，跳了一支舞，就是恰比却克（Chubby Checker）的《Let's Twist Again》。”

他声称，他和其他来宾只跳了一支舞就下台就席，当晚还有法律界成员呈献表演、传统舞蹈表演等。

哈尼巴：共舞无不妥

首相署副部长哈尼巴认为，总检察长和大法官在一场我国司法界年度晚宴上，与来宾一起共舞并无不妥。

他说，虽然他从来没有参加过类似活动，不过，他并不认为总检长、大法官与来宾共舞这件事，会损害国家司法专员的形象。

“不过，人民有批评的自由，这就是新马来西亚的民主与自由。”

他说，大马法律界有不少看起来很英式传统的“行规”，例如见习律师要在内庭被授予出庭律师资格（call to the Bar）。

哈尼巴说，在司法年宴上跳舞其实只是他们的传统之一，不过，存有刻板印象者可能对这种西式文化看不过眼，认为司法专员跳舞不正经。