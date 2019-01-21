商会龙舟队发动百人净滩·里卡士河口便清洁了 （亚庇20日讯）亚庇中华工商总会龙舟队自发性举办净滩活动，让布满各类塑料垃圾的里卡士河河口及河滩恢复原本的样貌。

参与净滩活动的民众与市政厅人员卖力清理里卡士河河滩的各类塑料垃圾。

（亚庇20日讯）亚庇中华工商总会龙舟队自发性举办净滩活动，让布满各类塑料垃圾的里卡士河河口及河滩恢复原本的样貌。

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经常在里卡士河河口（沙巴基金局路段桥下）练习的亚庇商会龙舟队，对该处的垃圾问题感到忧虑，于是决定发起净滩活动，并在社交媒体号召各界一同参与。

有关活动获得亚庇中华工商总会全力支持，亚庇市政厅也成为支持单位，由亚庇商会龙舟队与兰瑙狮子会联合主办，并获得本地马来武术团体（Pertubuhan Seni Silat Hikmah Selendang Hijau Sabah）参与。

净滩活动于今午3时30分进行至傍晚6时，参与者逾百人，龙舟队队还特别动用5艘船，将漂浮在河面的垃圾捞起。

市长动手捡垃圾

亚庇市长拿督诺丁西曼不但只安排罗里和人员到场配合，本身也亲自到场，与亚庇商会会长拿督雷远生及夫人拿汀黄淑燕一同动手捡垃圾。

诺丁西曼赞扬亚庇商会龙舟队的自发性发起净滩活动，并希望更多非政府组织和个人向龙舟队队员看齐，共同打造干净整洁的城市环境。

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同时，雷远生欣见亚庇商会龙舟队50多名队员在队长陈贵祥带领下，首次主办净滩活动，发挥对环境保护的责任感，尤其是由年轻人发起，更是令人激赏。

他认为，维持亚庇市的清洁卫生，不能单靠市政厅，所有市民都要克尽己责，以及社会各界相互合作，让个人、家居及社区层面都养成文明卫生、保护环境的意识。

他表示，亚庇商会全力支持任何形式的清洁活动，希望鼓励各阶层民众参与，并借此宣传清洁环境信息，以加强社会尤其华社对环境卫生的重视。

建议河滩置垃圾桶

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另外，雷远生也建议市政厅在里卡士河滩置放垃圾桶，以改善民众随地乱丢垃圾的问题；有关建议获得诺丁西曼的认同，并表示市政厅会研究此事。