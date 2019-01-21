商会龙舟队发动百人净滩·里卡士河口变清洁了
商会龙舟队发动百人净滩·里卡士河口变清洁了
（亚庇20日讯）亚庇中华工商总会龙舟队自发性举办净滩活动，让布满各类塑料垃圾的里卡士河河口及河滩恢复原本的样貌。
经常在里卡士河河口（沙巴基金局路段桥下）练习的亚庇商会龙舟队，对该处的垃圾问题感到忧虑，于是决定发起净滩活动，并在社交媒体号召各界一同参与。
有关活动获得亚庇中华工商总会全力支持，亚庇市政厅也成为支持单位，由亚庇商会龙舟队与兰瑙狮子会联合主办，并获得本地马来武术团体（Pertubuhan Seni Silat Hikmah Selendang Hijau Sabah）参与。
净滩活动于今午3时30分进行至傍晚6时，参与者逾百人，龙舟队队还特别动用5艘船，将漂浮在河面的垃圾捞起。
市长动手捡垃圾
亚庇市长拿督诺丁西曼不但只安排罗里和人员到场配合，本身也亲自到场，与亚庇商会会长拿督雷远生及夫人拿汀黄淑燕一同动手捡垃圾。
诺丁西曼赞扬亚庇商会龙舟队的自发性发起净滩活动，并希望更多非政府组织和个人向龙舟队队员看齐，共同打造干净整洁的城市环境。
同时，雷远生欣见亚庇商会龙舟队50多名队员在队长陈贵祥带领下，首次主办净滩活动，发挥对环境保护的责任感，尤其是由年轻人发起，更是令人激赏。
他认为，维持亚庇市的清洁卫生，不能单靠市政厅，所有市民都要克尽己责，以及社会各界相互合作，让个人、家居及社区层面都养成文明卫生、保护环境的意识。
他表示，亚庇商会全力支持任何形式的清洁活动，希望鼓励各阶层民众参与，并借此宣传清洁环境信息，以加强社会尤其华社对环境卫生的重视。
建议河滩置垃圾桶
另外，雷远生也建议市政厅在里卡士河滩置放垃圾桶，以改善民众随地乱丢垃圾的问题；有关建议获得诺丁西曼的认同，并表示市政厅会研究此事。
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