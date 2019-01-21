体现沙各族和谐·穆斯林议员为醒狮点睛 （亚庇20日讯）身为穆斯林的人民公正党党籍必打丹区国会议员阿旺胡赛尼体现沙巴各民族和谐精神，亲临寺庙主持醒狮点睛仪式。

必打丹区国会议员阿旺胡赛尼（前排右二）主持醒狮点睛仪式。前排右为里卡士区州议员陈历发。

（亚庇20日讯）身为穆斯林的人民公正党党籍必打丹区国会议员阿旺胡赛尼体现沙巴各民族和谐精神，亲临寺庙主持醒狮点睛仪式。

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这项由少林武术文化体育会举办的仪式在兵南邦福德宫举行。受邀嘉宾包括民主行动党党籍的里卡士区州议员陈历发等。

胡赛尼主持点睛仪式后接受访问时指出，他是首次受邀主持醒狮点睛仪式，感到非常高兴及自豪，也让他对中华传统文化有更深层的了解。

他表示，舞狮和春节庆典是很有意义的传统文化活动，而且沙巴各民族共同庆祝春节的做法，体现了和谐精神，也让他们更了解其他民族的文化和宗教信仰。

也是少林武术文化体育会龙狮团赞助人之一的胡赛尼也表示，不管任何华人团体向他寻求协助，只要力所能及，他一定会协助。

陈历发表示，沙巴以民族和宗教信仰多元和谐着称，希望这种精神继续保持。他也希望舞狮文化能够进一步获得传承及发扬光大。

