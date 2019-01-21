温思恳·高薪金与生产力
从个人层面来看，大家都晓得要提升个人技能和专业知识，所以笔者不必老调重弹。但有两方面我们可以彼此勉励。
农历新年近在转角，你办了年货吗？你是否觉得钱不够用？谈起经济，主要课题还是围绕在物价上涨、收入跟不上通货膨胀。如果你是蓝领，今年的最低薪金提高至1100令吉。不管够不够用，收入有所增加总是好事。
如果大家还记得，希盟大选前所承诺的最低薪金是1500令吉。但在检讨国家经济状况以后，希盟认为必须分阶段进行，并承诺在5年内落实计划。坦白说，在马币疲弱的今天，就算是赚取1500令吉的薪金也未必够用。有工会就指出，小幅度的增薪，无法让工人过上有尊严的生活。但反过来说，今天如果最低薪金马上调涨至1500令吉，许多大小企业将面临严峻的考验。
马来西亚严格上来讲，仍然是依靠廉价劳动力的经济体。大幅提高最低薪金，就等于揠苗助长。虽然工人短期内会享受好的收入，但在大幅增加劳动成本之后，许多企业将会失去竞争力而被逼裁员或面临倒闭。所以，今天笔者想探索的课题即是：要提高人民收入，还得提高国民的生产力。
首先，生产力（每小时工作所创造的价值）是决定国家收入的重要因素。由于工资和生产力密切相关，任何想要提高人民生活水平的国家，都需要提高员工的生产力。举个例子，新加坡于2013年的生产力是每小时41.5美元；而马来西亚则是每小时16.5美元。换句话说，新加坡一个工人的生产力，相等于两个半的大马员工。
先进国如美国则高达每小时67美元，或相等于4个大马员工。所以，当我们羡慕他国高收入的同时，千万不要忘记提高个人的生产力。
从宏观角度来看，提高生产力的方式包括使用高科技和实施妥当的公共政策。套用工业4.0的最典型例子，现代工业必须是高度自动化、信息化，并在最少的人力资源下，生产出高价值的产品或服务。
换句话说，传统劳动力会逐渐被资本取代。这会带来失业，但同时也会带来更高的人均生产力。因此，我们需要妥善的公共政策，来确保转型可以顺利开跑；并确保大马的劳动人口随之“升级”至符合新时代的要求。这包括合理制定有关教育、创新研发及市场法规的政策等。
从个人层面来看，大家都晓得要提升个人技能和专业知识，所以笔者不必老调重弹。但有两方面我们可以彼此勉励。
第一，研究显示生产力与员工的精神和身体健康息息相关。没有好的精神与健康，就算呆在办公室12个小时，也不会有多少生产力。这被称为假性出席（presenteeism）。某些员工就算是生病，也因为公司的需求，或害怕表现不受上级肯定而抱病上班。
这样的员工有多少生产力可想而知。
因此，从个人角度出发，我们要确保自己取得作息的平衡，也要照顾好饮食和多运动。
第二，要克服惰性。其实绝大部份人都知道要做些什么，但往往知易行难。对此，文豪马克吐温（MarkTwain）有一句名言可以成为借鉴。
他说：“早晨吃一只活青蛙，那你剩余的一天中就没有更糟糕的事情发生了”。意思就是说，要先做最首要和困难的事，其余的事就会迎刃而解了。
世上有三种人。第一种是什么都不做的懒人。第二种是偷懒的人，常常避重就轻、逃避责任。第三种，则是可以做到活吞青蛙的高生产力员工。你又是哪一种员工呢？
(星洲日报／磐石之上·作者：温思恳·马来西亚纽卡斯尔医药大学讲师)
文章来源：
星洲日报／磐石之上·作者：温思恳·马来西亚纽卡斯尔医药大学讲师·2019.01.21
温思恳·高薪金与生产力
农历新年近在转角，你办了年货吗？你是否觉得钱不够用？谈起经济，主要课题还是围绕在物价上涨、收入跟不上通货膨胀。如果你是蓝领，今年的最低薪金提高至1100令吉。不管够不够用，收入有所增加总是好事。
如果大家还记得，希盟大选前所承诺的最低薪金是1500令吉。但在检讨国家经济状况以后，希盟认为必须分阶段进行，并承诺在5年内落实计划。坦白说，在马币疲弱的今天，就算是赚取1500令吉的薪金也未必够用。有工会就指出，小幅度的增薪，无法让工人过上有尊严的生活。但反过来说，今天如果最低薪金马上调涨至1500令吉，许多大小企业将面临严峻的考验。
马来西亚严格上来讲，仍然是依靠廉价劳动力的经济体。大幅提高最低薪金，就等于揠苗助长。虽然工人短期内会享受好的收入，但在大幅增加劳动成本之后，许多企业将会失去竞争力而被逼裁员或面临倒闭。所以，今天笔者想探索的课题即是：要提高人民收入，还得提高国民的生产力。
首先，生产力（每小时工作所创造的价值）是决定国家收入的重要因素。由于工资和生产力密切相关，任何想要提高人民生活水平的国家，都需要提高员工的生产力。举个例子，新加坡于2013年的生产力是每小时41.5美元；而马来西亚则是每小时16.5美元。换句话说，新加坡一个工人的生产力，相等于两个半的大马员工。
先进国如美国则高达每小时67美元，或相等于4个大马员工。所以，当我们羡慕他国高收入的同时，千万不要忘记提高个人的生产力。
从宏观角度来看，提高生产力的方式包括使用高科技和实施妥当的公共政策。套用工业4.0的最典型例子，现代工业必须是高度自动化、信息化，并在最少的人力资源下，生产出高价值的产品或服务。
换句话说，传统劳动力会逐渐被资本取代。这会带来失业，但同时也会带来更高的人均生产力。因此，我们需要妥善的公共政策，来确保转型可以顺利开跑；并确保大马的劳动人口随之“升级”至符合新时代的要求。这包括合理制定有关教育、创新研发及市场法规的政策等。
从个人层面来看，大家都晓得要提升个人技能和专业知识，所以笔者不必老调重弹。但有两方面我们可以彼此勉励。
第一，研究显示生产力与员工的精神和身体健康息息相关。没有好的精神与健康，就算呆在办公室12个小时，也不会有多少生产力。这被称为假性出席（presenteeism）。某些员工就算是生病，也因为公司的需求，或害怕表现不受上级肯定而抱病上班。
这样的员工有多少生产力可想而知。
因此，从个人角度出发，我们要确保自己取得作息的平衡，也要照顾好饮食和多运动。
第二，要克服惰性。其实绝大部份人都知道要做些什么，但往往知易行难。对此，文豪马克吐温（MarkTwain）有一句名言可以成为借鉴。
他说：“早晨吃一只活青蛙，那你剩余的一天中就没有更糟糕的事情发生了”。意思就是说，要先做最首要和困难的事，其余的事就会迎刃而解了。
世上有三种人。第一种是什么都不做的懒人。第二种是偷懒的人，常常避重就轻、逃避责任。第三种，则是可以做到活吞青蛙的高生产力员工。你又是哪一种员工呢？
(星洲日报／磐石之上·作者：温思恳·马来西亚纽卡斯尔医药大学讲师)
文章来源：星洲日报／磐石之上·作者：温思恳·马来西亚纽卡斯尔医药大学讲师·2019.01.21