离婚拿到财产首现身·马蓉全身名牌露灿笑 中国艺人王宝强去年底与前妻马蓉发生流血冲突，双方各执一词、互相爆料，而两人的离婚纠纷官司缠讼2年近日也结束，双方切割近2亿人民币的财产。马蓉20日官司结束后首度露脸，她全身名牌现身北京机场，心情看似相当不错，更是露出灿烂笑容。

马蓉和王宝强打了2年的离婚官司终于结束。（图：档案照）

（中国21日讯）中国艺人王宝强去年底与前妻马蓉发生流血冲突，双方各执一词、互相爆料，而两人的离婚纠纷官司缠讼2年近日也结束，双方切割近2亿人民币的财产。马蓉20日官司结束后首度露脸，她全身名牌现身北京机场，心情看似相当不错，更是露出灿烂笑容。

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马蓉身穿名牌T恤、羽绒大衣，搭配短裙、长靴，更提着爱马仕包包，从头到脚都是名牌，见到媒体还露出灿烂笑容，显得心情很好。

马蓉神采奕奕现身机场，与去年控诉遭前夫施暴的样子形成强烈对比。（图：网络照）

照片曝光后，网民到马蓉神采奕奕搭飞机，惊呼宛若明星穿搭“这是要出道吗？”不过众人还是持续讥讽“分到钱啦”、“看得出来马蓉得到宝宝（王宝强）很多钱”、“分了半个亿能不高兴吗？”

据了解，由于离婚事件认定了女方的过错，造成王宝强精神上的损害，因此法院认为应该给予赔偿，因此2亿财产分割比较偏向王宝强，也即是男方分得比较多；至于争2个孩子抚养权，最后被判婚生子归前夫，婚生女归自己，名誉案则2度被法院驳回。