11月至今28宗病例·亲善组屋蚊症肆虐 （山打根20日讯）伊罗普拉区社区发展领袖彭子豪指出，从去年11月至今，亲善组屋已发生多达28宗骨痛热症病例，成为全州最多骨痛热症病例的住宅区，也使该区居民健康饱受威胁。

伊罗普拉区社区发展领袖彭子豪（前排左七）及参与大扫除的卫生局成员、亲善组屋居民合影。

（山打根20日讯）伊罗普拉区社区发展领袖彭子豪指出，从去年11月至今，亲善组屋已发生多达28宗骨痛热症病例，成为全州最多骨痛热症病例的住宅区，也使该区居民健康饱受威胁。

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“我希望与民众保持紧密合作，一起为维护环境清洁出一分力，携手将山打根打造成‘零骨痛热症’地区。”

彭子豪今早代表伊罗普拉区州议员张克骏出席在亲善组屋举办的大扫除后，发表文告这么表示。上述大扫除是由山打根卫生局筹办，获许多居民积极参与。

他表示，伊罗普拉区州议员办事处特于今早举办大扫除，让居民学习照顾环境卫生的正确方式，更了解骨痛热症及提高醒觉。

乱扔垃圾 疫情恶化

彭子豪希望居民改掉乱扔垃圾的恶习，因为不仅会造成沟渠阻塞，形成蚊虫滋生温床，也会导致骨痛热症疫情蔓延。

“若居民再不改乱扔垃圾的恶习，就算举办再多次大扫除，也无法根治蚊虫滋生的问题。”

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彭子豪表示，亲善组屋居民也习惯将废弃家具及电器弃置在走廊上，这恶习相当危险，因为一旦发生火灾或意外，居民很有可能因走廊通行受阻而来不及逃生，进而酿造悲剧。

“无论是住在哪一区的居民，都应该为自己居住环境的清洁尽一分力，也应尽力防止蚊虫滋生，携手将伊罗普拉区打造成一个更干净卫生的选区。”

