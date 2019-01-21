副内长要求州政府拨地·指挥区建总部大楼
2019-01-21 09:24
副内长要求州政府拨地·指挥区建总部大楼
（拿笃20日讯）内政部副部长拿督阿兹斯要求沙巴州政府提供一块土地，以便兴建沙巴东部特别保安指挥区的永久总部大楼。
（拿笃20日讯）内政部副部长拿督阿兹斯要求沙巴州政府提供一块土地，以便兴建沙巴东部特别保安指挥区的永久总部大楼。
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他说，现有沙东保安指挥区总部是租借场地，联邦政府会在土地事务解决后，给予拨款兴建大楼。
“一旦有了土地，内政部将提供拨款，以便立即兴建永久总部大楼。”
阿兹斯也是实邦加区国会议员，他今天出席州元首敦朱哈马希鲁丁主持的阿劳达清真寺开幕仪式后，对记者这么说。
耗资400万令吉的阿劳达清真寺位于拿笃市区，于2004年落成，可容纳3000人。会上，朱哈与夫人督潘诺丽达透过努佐哈基金会，拨款1万令吉作为清真寺管理经费。
出席者有州土著法律与事务助理部长拿督乌达苏莱、沙东保安指挥官拿督哈扎尼等。
朱哈与夫人今日也访问了沙东保安指挥总部，并和约200名联邦及州政府官员、社区领袖聚餐，亲善交流。
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文章来源：星洲日报.沙巴.2019.01.20
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