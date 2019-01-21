村民担心破坏环境·盼联邦阻沙政府建水坝 （兵南邦20日讯）甘榜特里安居民今日向到访的能源、科学、科技、气候变化及环境部长杨美盈表明不希望州政府兴建水坝的意愿，希望联邦政府阻止州政府兴建水坝。

杨美盈视供水力发电的特里安河。

（兵南邦20日讯）甘榜特里安居民今日向到访的能源、科学、科技、气候变化及环境部长杨美盈表明不希望州政府兴建水坝的意愿，希望联邦政府阻止州政府兴建水坝。

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居民代表罗斯兰向部长汇报时说，村民皆担心兴建水坝将破坏自然环境，产生难以想像的后果。

他认为，州政府根本没必要兴建水坝，其他国家已经证明可以采用更先进可靠的技术解决水供不足的问题。

首长拿督斯里沙菲益本月12日指出，州政府决定兴建新水坝解决西海岸地区水供不足的问题。

他说，考虑到亚庇、吧巴、兵南邦、下南南及斗亚兰等地区的缺水情况逐渐恶化，增建新水坝刻不容缓。

沙菲益表示，政府不能因为一些人反对而取消兴建新水坝，若现在不建，将来可能有数以万计饱受缺水之苦的民众走上街头示威抗议，声讨政府。

