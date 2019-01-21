大马向东盟提议·旅游中心聘成员国公民 （实必丹20日讯）联邦旅游、艺术及文化部已向东盟成员国提出，成员国的旅游服务中心聘请成员国公民的建议。

（实必丹20日讯）联邦旅游、艺术及文化部已向东盟成员国提出，成员国的旅游服务中心聘请成员国公民的建议。

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旅游、艺术及文化部长拿督莫哈末丁表示，他日前在越南下龙湾出席东盟旅游论坛和东盟旅游部长会议时，提出这项建议。

“大马人可以在泰国、菲律宾等东盟国家的旅游业工作；相对的，东盟国家的旅游业员工也可在大马工作。”

他是为沙巴卡达央人公会会员大会主持开幕后，接受媒体访问时，如是说。

唯他表示，该提案受到内政部关于允许外国人在我国工作的权限约束。

实必丹设迷你博物馆

另一方面，莫哈丁表示该部门将在实必丹设立迷你博物馆，收藏和展示当地的手工艺品。

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卡达央人公会主席兼州教育及革新部长拿督尤索夫耶谷表示，公会作为文化团体将大力推广卡达央文化和手工艺品，让社区人民透过投入旅游业附属产品，增加收入。