纳吉：司法高层共舞虽没错‧有碍对三权分立观感 前首相拿督斯里纳吉说，虽然跳舞没错，但是律师、法官和总检察长一起共舞，将影响人民对三权分立的看法。

纳吉身穿“Bossku”衣服出席见面会，应支持者要求回答问题、合照与签名。（图：星洲日报）

（吉隆坡20日讯）前首相拿督斯里纳吉说，虽然跳舞没错，但是律师、法官和总检察长一起共舞，将影响人民对三权分立的看法。

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纳吉今日出席“与纳吉聊天见面会”后接受访问时说，三权分立是联邦宪法的基本原则，也是希盟政府向来提倡的“依法治国”的根基，因此当人们看到这个跳舞视频时，就会质疑希盟政府是否遵照原则。

“前总检察长丹斯里阿班迪多年前也因与部长共舞而招惹非议，如果他（现任政府）以同样标准看待，为甚么现在静静不出声？

“跳舞没有错，这个是他们的选择，但是这里的疑问是三权是否分立。”

敦马律师：人们会产生负面看法

首相敦马哈迪的律师哈尼夫卡特里认为，汤米汤姆斯、里察马拉尊和刘伟强在晚宴共舞，可能会导致人们对分权原则产生负面看法。

“无可否认的是，视频中显示的行为必然会产生一种看法，即司法（联邦法院首席大法官和总检察长）与行政（法律部长）之间的权力分立原则和独立性可以和已经受到威胁。”

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他否认本身对有关事件保持缄默。

曾批评阿班迪相同举动

2016年，哈尼夫曾针对一段有关前总检察长莫哈末阿班迪与几位国阵部长共舞的视频，促请阿班迪作出解释，若没有解释就应该辞职。

对于汤米汤姆斯、里察马拉尊等人跳舞的视频，哈尼夫今日发文告指出，大多数大马人完全不知道这样的社交场合，肯定对视频中出现的行为感到惊讶。

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“涉及者的行为也可能引起众人对他们的亲密关系感到担忧，这会威胁和破坏司法和法律的威信，因为法律纠纷经常会由涉及者参与。”

哈尼夫呼吁首席大法官、总检察长和法律部长诚实地扪心自问，他们的行为是否已经招来负面看法。

“如果他们的答案是肯定，那么我交由他们每一个人，诚心和真诚地采取进一步行动以恢复社会对司法独立，以及司法和法律制度中的分权原则的信心。

“律师传统与童婚可比较？”

拉特法抨聂纳兹米

公正党党员兼资深律师拉特法在推特针对公正党斯迪旺沙区国会议员聂纳兹米把传统跳舞事件与童婚事件做比较作出批评。

“这是甚么垃圾？将律师的传统和童婚拿来比较？你怎么了？”

依斯迈：职位身份存利益冲突

在金马仑，巫统副主席依斯迈沙比利表示，跳舞是正常的社交活动，这没有问题，但一个国家的首席大法官、总检察长及掌管法律事务的首相署部长在同一场合跳舞，则会让不知情者感到吃惊，甚至引发遐想！

“这3人不是普通人，他们的职位与身份是存在着利益冲突的，我们很难断定，会否有民众在看了这视频后有这样的想法，就是认为这3人是一个‘群体’，当案件带到法庭时，可能就可以被‘搞定’了也说不定？”

他今日到金马仑的碧兰璋为国阵候选人助选后，受记者询问时说，一些时候错误的假设或遐想会破坏国家的司法威信，甚至让一个政府倒台，因此这类事情应该要避免的。

“我认为，为了维护司法精神，涉及这课题的首席大法官、总检察长及首相署部长，应该自愿辞职，以便向人民表达道歉的诚意。”

凯里：应避嫌

另外，巫统林茂区国会议员凯里表示，事实上一起跳舞没有问题，属于正常的社交，但在三权分立体制下，分别负责司法、行政与立法的最高官员同台跳舞，则会引起猜测与嫌疑了。

“这不是道德问题，因职位及身份的问题应该避嫌。”

刘华才：打击民众对司法信心

民政党主席拿督刘华才认为，首席大法官与总检察长同台跳舞是有欠周详思虑之举，因为这将影响大法官及总检察长的形象，并打击公众对司法的信心。

他在文告中说，身为首席大法官丹斯里里察马拉尊与总检察长汤米汤姆斯应该对本身的社交活动更敏感，否则影响公众对他们的信心及法庭的公信力。

“一般上，法官都会避免与律师过从甚密，更何况此事涉及首席大法官及总检察长，2人更应该有所避忌，因为2人分别代表着裁决单位及检控单位，2人共舞将让人产生存有利益冲突的不良印象。”

穆律师公会：元首可设仲裁庭裁决

大马穆斯林律师公会（PPMM）认为，国家元首可设立仲裁庭，针对总检察长及联邦法院首席大法官在亚庇一场活动上跳舞，是否违反职业道德规范一事作出决定及采取行动。

大马穆斯林律师公会主席拿督再努利嘉阿布巴卡接受访问时表示，根据联邦宪法第125条文，应该向首相提出有关违反职业道德规范的投诉，首相将向国家元首提出议案，由联邦法院首席大法官执行。

“无论如何，联邦法院首席大法官无法针对投诉进行判决，因为他也在现场。”